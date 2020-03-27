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籃球／林書豪致敬醫護人員 讚英勇程度無人能及
新冠肺炎疫情肆虐全球，CBA曾一度封館，近期考慮重啟林書豪選擇返回北京，持續備戰復賽期間仍不忘關心疫情，近期更在社群媒體發文，向前線醫護人員致意。
CBA本有望在4月15日重起賽事，林書豪也趁機會回到中國，目前進行居家檢疫。不過礙於奧運延後，加上中國政府將於28日禁止外國人入境，外援恐無法順利到齊，為維持比賽公平性，重新開打的時間可能再推延。
這段等待期間，林書豪於個人推特上，張貼一張老先生舉著牌子感謝醫療人員挽救自己妻子的照片，並寫道：「這是我在網路上看到最暖心的照片了。我得老實說，這些前線醫護人員的貢獻，遠比我所做過的事還要來得英勇。誠摯謝謝你們！」
Saw the best photo ever online. I honestly honestly cant say Ive done anything nearly as bold in my entire life as all these frontline healthcare workers. THANK YOU all! ❤️❤️#HCWShoutOut pic.twitter.com/6kU5Petiy0— Jeremy Lin (@JLin7) March 27, 2020
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