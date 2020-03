籃球／林書豪致敬醫護人員 讚英勇程度無人能及

新冠肺炎疫情肆虐全球,CBA曾一度封館,近期考慮重啟林書豪選擇返回北京,持續備戰復賽期間仍不忘關心疫情,近期更在社群媒體發文,向前線醫護人員致意。

CBA本有望在4月15日重起賽事,林書豪也趁機會回到中國,目前進行居家檢疫。不過礙於奧運延後,加上中國政府將於28日禁止外國人入境,外援恐無法順利到齊,為維持比賽公平性,重新開打的時間可能再推延。

這段等待期間,林書豪於個人推特上,張貼一張老先生舉著牌子感謝醫療人員挽救自己妻子的照片,並寫道:「這是我在網路上看到最暖心的照片了。我得老實說,這些前線醫護人員的貢獻,遠比我所做過的事還要來得英勇。誠摯謝謝你們!」

Saw the best photo ever online. I honestly honestly cant say Ive done anything nearly as bold in my entire life as all these frontline healthcare workers. THANK YOU all! ❤️❤️#HCWShoutOut pic.twitter.com/6kU5Petiy0