SBL／頂住裕隆追分 台啤迎接7連勝

昨天演出逆轉勝，上半季封王的台啤隊今天延續連勝氣勢，面對裕隆隊的第一節就轟下30分，兩位數領先第四節雖被追到4分差，最終仍以106：97迎接下半季7連勝。

裕隆第二節一度將差距雖小到27：30，但蔣淯安突破帶動21：7反撲，差距又達兩位數，半場打完台啤仍取得58：38領先；裕隆第三節在洋將基恩雖曾將差距縮小到14分，他單節15分帶動下，裕隆單節26：21壓過台啤，但三節打完仍以65：79落後。

台啤第四節蔣淯安仍打得活躍，7分52秒完成「3分打」後，差距又到89：69，不過裕隆在林宜輝連兩記三分球帶動打出一波13：2攻勢，胡凱翔再追加底角三分球，差距縮小到85：91；基恩進球後追到90：94，1分03秒林宜輝兩罰中1後也以96：100緊咬比分，但黃鎮42秒飆進關鍵外線，裕隆外線嘗試落空後採犯規戰術，台啤塞瑟夫36秒兩罰都把握，守護住球隊不敗之身。

台啤教頭周俊三提到，賽前就有不斷提醒，裕隆洋將布拉和基恩一裡一外威脅大，是球隊防守重點，今天也下很多心思，「裕隆也是韌性很強的球隊，還不錯，我們頂過來了，打得很有耐心。」

裕隆當家射手呂政儒因手肘進行治療缺陣兩戰，頂上位置的胡凱翔今天攻下本土最佳的20分，其中16分集中在決勝節，讓台啤嚇出一身汗，但他認為自己還沒完全適應搶分責任，也盼學長盡快回歸。