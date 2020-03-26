SBL／陳國維爆氣 嚇到台銀球員

台銀隊教頭陳國維今天難得「爆氣」，和璞園隊對戰的下半場大分貝提醒球員「不要怕輸」，激勵出台銀反撲，兩位數落後第四節一度77：77追平，儘管最終仍以88：94吞敗，他仍肯定球員表現。

台銀洋將瓊斯連兩戰缺陣，今天只有米歇爾「單洋將」出戰，前兩節被璞園取得50：37領先，第三節差距又拉大，讓陳國維聲音愈來愈大聲，他解釋說：「今天打得不夠強勢，我提醒他們，絕對沒有簡單的兩分，璞園知道我們的劣勢，有一段一直被肆虐禁區，怎麼能投降。」

第三節投進大號壓哨外線的王泰傑，是球隊追分要角之一，他坦言從沒聽過教練那麼大聲帶隊，「我們也有點嚇到，那時專注力有點跑掉，他大聲後有回來，還不錯。」

陳國維也提到，王泰傑有天生好手感，尤其投遠距離的壓哨球特別有一套，「他就是會盡，最後一球，愈遠愈好，他就是有這手感，有這種機會教練團第一個都會想到他。」陳國維強調，他常交代王泰傑，「我和他說，把防守做好，一定會有他的空間。」

瓊斯這兩天出現胃痛、拉肚子症狀，昨天已經缺席一場，今天原本打算上陣，但出發前體溫仍有些過高，教練團考量下決定讓瓊斯留在球隊，明天將視狀況再決定是否上陣。