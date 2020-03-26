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SBL／李啟瑋又扮第四節先生 璞園頂住台銀反撲

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
簡偉儒16分都集中在上半場。記者侯永全／攝影
簡偉儒16分都集中在上半場。記者侯永全／攝影

兩位數領先第四節全部花光，璞園隊仍靠著「第四節先生」李啟瑋最後兩分多鐘3顆三分彈頂住台銀隊反撲，以94：88迎接下半季對戰2連勝。

璞園第一節在簡偉儒單節13分帶動下打出23：10攻勢，首節打完也取得25：17領先，第二節換賈西亞和吳岱豪輪流發揮，兩人單節各有7分和6分進帳，助隊帶著50：37領先進入下半場。

台銀第三節泰半仍以兩位數落後，但王泰傑投進大號壓哨球，三節打完差距縮小到63：74，第四節更拉出14：3強攻，在張博勝上籃後追成77：77平手；璞園領先雖花光，但前9次出手盡墨的李啟瑋最後2分鐘復活，他最後2分15秒外線破網後又補上兩記三分彈，另外還有一次「定板」，為璞園守住勝利。

全場12投3中的李啟瑋不好意思說，自己也想準四節，不過剛開賽就是投不進，但他有著「相信自己最後會投進」的信心，教頭麥班達一旁補充說：「他不出手就會被換下來，他和偉儒武器就是投籃，前面幾球不進還是要有信心，因為我們對他有信心。」

「麥總」笑說，不怕李啟偉成「第四節先生」，「他第四節沒跳出來，我才擔心。」

簡偉儒16分是璞園本土最佳，洋將愛德14分、9助攻、9籃板，賈西亞18分、11籃板；台銀以米歇爾23分、13籃板最佳，王泰傑13分、張博勝12分。

SBL原本在板橋體育館的兩周賽程因新冠肺炎場地關閉影響，昨天開始在晧宇國際體育館補賽，7天中共有6天排有賽程，其中台銀和上半季龍頭台啤隊都是面臨兩次3連戰考驗。

璞園洋將賈西亞強打籃下。記者侯永全／攝影
璞園洋將賈西亞強打籃下。記者侯永全／攝影
李啟瑋（右）第四節末連進3球，為璞園守護勝利。記者侯永全／攝影
李啟瑋（右）第四節末連進3球，為璞園守護勝利。記者侯永全／攝影
台銀洋將米歇爾（左）強打禁區。記者侯永全／攝影
台銀洋將米歇爾（左）強打禁區。記者侯永全／攝影

璞園 李啟瑋

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