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SBL／台啤7天6戰 周俊三引舊例激勵球員

聯合報 / 記者林宋以情／新北報導
台啤教頭周俊三。圖／中華籃球協會提供
台啤教頭周俊三。圖／中華籃球協會提供

停賽不到一周便復賽的ＳＢＬ超級籃球聯賽，昨日起五隊展開七天十二場補賽，上半季冠軍台啤及台銀隊迎接七天六戰，台啤教頭周俊三要球員向六年前瓊斯盃八人打滿九天奪冠的南韓ＫＢＬ蔚山太陽神隊看齊。

台啤、台銀賽程最嚴峻，僅在廿八日休兵，裕隆、璞園、九太隊則是七天五戰。ＨＢＬ過去曾出現過八天七戰，但近兩年考量學生球員體能負荷，最多七天六戰，瓊斯盃國際邀請賽曾有九天九戰的紀錄。

周俊三表示，原定休兵兩周，但不到一周又緊急復賽，打亂球隊訓練計劃，他打趣地說：「休賽前重訓加量，射手們的手有點抬不起來。但我希望他們向之前在瓊斯盃靠八人奪冠的南韓球隊看齊，鼓勵球員不要找藉口，每個人都是戰力。」

出現傷病困擾的台銀，少了洋將瓊斯、陳侑昫、高健益，同樣得面對七天六戰，教練陳國維說：「我們等於是十二天八戰，只能在調度上多流動，減少球員疲勞受傷機率。」

黃鎮表示，過去從沒打過七天六戰賽程，主要還是調整好心態最重要。

南韓

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