SBL／一周換3場館練習 九太退裕隆下半季開胡
悶了三周，下半季尚未開胡的高雄九太，25日終於嘗到贏球滋味。洋將塞森、主控于煥亞攜手下，終場85：79退裕隆迎接首勝，並中斷裕隆下半季4連勝。
受到新冠肺炎疫情影響，新北市公家場館封閉，九太原先的訓練場館泰山體育館也包括在內，導致九太一周內奔波三個場地練習。不過教練劉嘉發不認為是壞事，辛苦也看到代價，「不是只有舒服的日子才能把球打好，這周很辛苦東奔西跑，就為了好好打一場球，我也告訴球員有這種體驗也蠻好的。」
苦吞下半季6連敗的台銀，今日拿裕隆隊祭旗，上半場就取得8分領先，易籃後裕隆隊苦追，但終場前16秒，裕隆最後一波進攻失誤收場，葬送追分契機。賽森此役攻下23分、10籃板、5助攻，于煥亞17分、4籃板，艾凡斯19分、10籃板。
劉嘉發表示，此役防守做得徹底，球員磨合也有好的化學效應，拿下下半季首勝。于煥亞指出，布拉籃下無解，但球隊4、5號仍舊聯手壓低得分，「此役總算沒有出現單節當機狀況，維持領先優勢到最後。」
裕隆此役少了射手呂政儒，他原以為休兵兩周，右手肘、手腕舊傷處接受注射治療，未料SBL緊急復賽，趕不及歸隊，最快要本周日才能。裕隆布拉26分、19籃板全隊最佳，基恩23分、12籃板，呂繼而11分、2籃板，周柏臣10分、7籃板。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言