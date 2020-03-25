SBL／一周換3場館練習 九太退裕隆下半季開胡

悶了三周，下半季尚未開胡的高雄九太，25日終於嘗到贏球滋味。洋將塞森、主控于煥亞攜手下，終場85：79退裕隆迎接首勝，並中斷裕隆下半季4連勝。

受到新冠肺炎疫情影響，新北市公家場館封閉，九太原先的訓練場館泰山體育館也包括在內，導致九太一周內奔波三個場地練習。不過教練劉嘉發不認為是壞事，辛苦也看到代價，「不是只有舒服的日子才能把球打好，這周很辛苦東奔西跑，就為了好好打一場球，我也告訴球員有這種體驗也蠻好的。」

苦吞下半季6連敗的台銀，今日拿裕隆隊祭旗，上半場就取得8分領先，易籃後裕隆隊苦追，但終場前16秒，裕隆最後一波進攻失誤收場，葬送追分契機。賽森此役攻下23分、10籃板、5助攻，于煥亞17分、4籃板，艾凡斯19分、10籃板。

劉嘉發表示，此役防守做得徹底，球員磨合也有好的化學效應，拿下下半季首勝。于煥亞指出，布拉籃下無解，但球隊4、5號仍舊聯手壓低得分，「此役總算沒有出現單節當機狀況，維持領先優勢到最後。」