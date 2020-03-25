SBL／停賽不到一周復賽 籃協：控制100人內

SBL超級籃球聯賽上周因新北市防疫暫停開放公有封閉場館停賽，兩天前宣布異地復賽。今日中央流行疫情指揮中心建議，室內超過100人以上、公眾集會活動停辦，以減低社區感染的風險，中華民國籃球協會秘書長李一中表示，盡可能控制在100人以內。

SBL今日起7天12場比賽，改在新莊晧宇國際亞洲區籃球培訓中心重燃戰火。我國今日再添19例確診病例，共計235例確診，因應新冠肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心今日建議，室內超過100人以上、室外超過500人以上的公眾集會活動停辦，以減低社區感染的風險。

中華民國籃球協會秘書長李一中表示，將盡可能控制在100人以內，若接下來中央指揮中心有更進一步強制停辦，籃協也會配合。

賽前台銀洋將瓊斯傳出發燒，就醫診斷為腸胃炎，台啤黃鎮坦言，球員間多少會害怕，「但球團也很快了解情況，排除肺炎也比較放心，盡可能專注在比賽上。」