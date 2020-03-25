SBL／瓊斯腸胃炎發燒缺陣 台啤逆轉勝單洋將台銀

上周才宣布停賽的第17季SBL超級籃球聯賽，25日起在新莊晧宇國際亞洲區籃球培訓中心展開7天12場補賽。前3節落後的台啤，末節倒數兩分鐘塞瑟夫、王子綱以及周伯勳倒數12秒關鍵阻攻，終場96：93逆轉勝單洋將台銀，喜迎6連勝。

台銀隊此役因瓊斯發燒加上陳宥昫、高健益也身體不適偏頭痛，戰力大傷。瓊斯疑似在周日吃壞肚子，醫生診斷為腸胃炎，原本今天也要隨隊，但因為體溫37度擔心無法入場作罷。

適逢新冠肺炎敏感時刻，台銀教練陳國維表示3人已先後就醫，初步排除是新冠肺炎，但由於肺炎篩檢需要符合旅遊史等條件，也無法自費篩檢。

「球團也在周二去電衛生局，現階段球員是不用自主隔離，也沒有接觸史。」陳國維也表示，台銀練球前也都會體溫量測，非常時刻確保球員健康。

SBL上周因新北市防疫暫停開放公有封閉場館停賽，但兩天前又接到復賽通知，兩隊教頭都坦言措手不及，陳國維表示特別是下半季球員身心疲態，從原本可休兩周，又轉為兩天內備戰，對球員調整多少有影響。

「不只是7天6戰，我們休兩天後又要再打，等於是12天8戰。」陳國維表示，只能在調度上多流動，減少球員疲勞受傷機率。

台銀此役末節1分鐘前都領先，但最後40秒風雲變色，塞瑟夫先連下4分班平，王子綱終場前27秒再上籃拿下超前分，倒數12秒周伯勳關鍵火鍋，台啤成功逆轉。