WSBL／羅家姊妹不同隊拿3冠 盼延續冠軍命

3年前一起為普門中學打下隊史第二冠，去年再成為佛光大學UBA首冠班底，羅家姊妹羅培甄、羅培儀因個人運動生涯考量，108學年轉學到世新大學，昨天再度嘗到封后滋味，姊妹倆在3隊拿到3冠，盼將奪冠紀錄延續到下個旅程，在WSBL也能嘗到奪冠滋味。

羅培儀從高二開始，不但連續4年都在冠軍戰亮相，且拿到4次冠軍，堪稱「最強運」的學生球員，連大一屆的羅培甄都喊「酷」，冠軍戰攻下11分的羅培甄笑說：「妹妹比較有冠軍命吧。」

「冠軍姊妹」下一步，預計和摘下MVP的林蝶加入WSBL台元隊，羅培甄大笑說不敢多想WSBL奪冠，但也補了一句「如果可以當然好」。

羅培儀身高僅163公分，高中雖助普門完成連霸，和姊姊羅培甄還成為HBL史上首組都拿到MVP的姊妹檔，但受限身材條件，原本不打算延續籃球路，如今UBA兩冠在手，下一步又是挑戰更高殿堂，她眨著大眼說，一切發展其實有點「莫名其妙」，但一步一步卻也走到今天。

「想去挑戰吧，我受限身高，提早去WSBL，如果真的不行，就換別條路走，每個層級都走過就夠了！」昨天冠軍戰攻下12分的羅培儀說。