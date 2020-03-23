聽新聞
test
0:00 / 0:00
WSBL／羅家姊妹不同隊拿3冠 盼延續冠軍命
3年前一起為普門中學打下隊史第二冠，去年再成為佛光大學UBA首冠班底，羅家姊妹羅培甄、羅培儀因個人運動生涯考量，108學年轉學到世新大學，昨天再度嘗到封后滋味，姊妹倆在3隊拿到3冠，盼將奪冠紀錄延續到下個旅程，在WSBL也能嘗到奪冠滋味。
羅培儀從高二開始，不但連續4年都在冠軍戰亮相，且拿到4次冠軍，堪稱「最強運」的學生球員，連大一屆的羅培甄都喊「酷」，冠軍戰攻下11分的羅培甄笑說：「妹妹比較有冠軍命吧。」
「冠軍姊妹」下一步，預計和摘下MVP的林蝶加入WSBL台元隊，羅培甄大笑說不敢多想WSBL奪冠，但也補了一句「如果可以當然好」。
羅培儀身高僅163公分，高中雖助普門完成連霸，和姊姊羅培甄還成為HBL史上首組都拿到MVP的姊妹檔，但受限身材條件，原本不打算延續籃球路，如今UBA兩冠在手，下一步又是挑戰更高殿堂，她眨著大眼說，一切發展其實有點「莫名其妙」，但一步一步卻也走到今天。
「想去挑戰吧，我受限身高，提早去WSBL，如果真的不行，就換別條路走，每個層級都走過就夠了！」昨天冠軍戰攻下12分的羅培儀說。
已經連4年在小巨蛋嘗到冠軍滋味，羅培儀形容小巨蛋就像「我的家」，十分熟悉，她開玩笑說：「希望WSBL也到這打！」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言