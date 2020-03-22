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UBA／生涯最終戰留遺憾 容毅燊未來要投入杏壇

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導

台灣師大今天在108學年度富邦人壽UBA公開男一級冠軍賽迎戰尋求衛冕的健行科大，儘管台師大一度追到1分差，但反撲功虧一簣，眼看健行以60：54笑捧金盃，結束UBA最終戰的台師大澳門中鋒容毅燊賽後也忍不住紅了眼眶，不過他說：「接下來會轉換身分，繼續幫助球隊成長。」

大一時，容毅燊也跟著球隊一路闖進冠軍賽，最終戰卻遭健行逆轉，相隔3年再闖決賽，結局卻還是沒能改寫，賽後主帥王志群向子弟兵喊話，「不要哭，你們以經很棒了。」也讓大四的周桂羽與容毅燊都忍不住紅了眼眶。

「很複雜的淚水，友誼和、難過也有不捨。」容毅燊賽後說，「好幾次都很接近，但都拿不到冠軍，只能說一切都是命吧......。」

容毅燊今年將從台師大畢業，他也做好下一步，將報考台師大研究所，但由於下一學年他已超齡，即使順利考取也無法代表學校出賽，不過他表示，自己將會用另一種身分幫助球隊，也不會考慮投入職業隊。

「當老師一直是我的第一目標，當初來台灣就是希望能夠學點東西，將來能回饋澳門母校。」容毅燊直言，就算接下來立刻有職業隊前來探詢，自己也不會考慮，「來台灣打球的這四年是很美好的回憶，希望能把這些經驗傳承給後輩。」

對於奪冠只差一步，台師大主帥王志群不覺得可惜，「球員都拚到最後了，也努力達成我們要的，這是一場很棒的戰役，對球員而言也是很好的回憶。」

王志群 周桂羽

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