UBA／健行退台師大 切割後首度連霸
100學年UBA和SBL完全切割後，還沒有公開男一級球隊完成過連霸，今天由健行科大締造賽史新猷，衛冕軍108學年冠軍戰首節就取得9分優勢，幾乎一路領先下以60：54擊敗台灣師大，寫下隊史首度連霸及第3座UBA金盃。
連4年闖冠軍戰的健行，105學年迎接首冠就是擊敗台師大，去年打下第2座金盃，今天在簡廷兆上半場11分領軍下維持泰半領先，首節就握有20：11優勢，第二節差距數度達兩位數，但簡廷兆昔日「南湖雙槍」搭檔周桂羽為台師大投進半場壓哨球，助台師大兩節打完差距縮小的23：32。
易籃後谷毛唯嘉投進健行第一球，洋將石博恩再接棒演個人秀，他先完成空中補灌再飆三分球，個人連拿5分除讓健行板凳區嗨翻，衛冕軍領先分數也擴大到39：23，逼台師大開節不到2分鐘就喊暫停；恢復比賽後台師大陳又瑋進球止血，周桂羽底角跳投也破網，簡家暐5分12秒飆進外線後差距縮小到35：40，換健行喊出暫停。
暫停後健行林俊吉拋投得手，容毅燊、周桂羽裡外聯手一度追到5分差，但林俊吉節末兩罰得手，助健行以50：43領先進入決勝節。
容毅燊第四節跳投得手、周桂羽快攻取分帶動台師大一波8：2攻勢，差距縮小到1分，但健行暫停後穩住陣腳，3分14秒簡廷兆兩罰中1、2分38秒谷毛唯嘉切入，衛冕軍回敬6：0攻勢、領先再達7分；台師大直到49.7秒才靠健行板凳區被吹技術犯規、由蘇士軒罰球取分，44秒健行陳范柏彥兩罰雖都失手，但周桂羽三次外線嘗試都落空，19.5秒石博恩兩罰1中、衛冕軍領先達59：52，陳又瑋14秒進球後台師大採取犯規戰術，11.3秒簡廷兆兩罰1中再下保險分，最終健行就以60：54擊敗台師大，完成隊史首度連霸。
台師大97到99學年度完成3連霸，但102學年和義守大學動拳事件降到二級，105學年重闖冠軍戰遭健行逆轉，今天挑戰隊史第4冠機會又遭健行阻斷，冠軍數也被健行追平、並列公開男一級第3位。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言