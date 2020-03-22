UBA／健行退台師大 切割後首度連霸

100學年UBA和SBL完全切割後，還沒有公開男一級球隊完成過連霸，今天由健行科大締造賽史新猷，衛冕軍108學年冠軍戰首節就取得9分優勢，幾乎一路領先下以60：54擊敗台灣師大，寫下隊史首度連霸及第3座UBA金盃。

連4年闖冠軍戰的健行，105學年迎接首冠就是擊敗台師大，去年打下第2座金盃，今天在簡廷兆上半場11分領軍下維持泰半領先，首節就握有20：11優勢，第二節差距數度達兩位數，但簡廷兆昔日「南湖雙槍」搭檔周桂羽為台師大投進半場壓哨球，助台師大兩節打完差距縮小的23：32。

易籃後谷毛唯嘉投進健行第一球，洋將石博恩再接棒演個人秀，他先完成空中補灌再飆三分球，個人連拿5分除讓健行板凳區嗨翻，衛冕軍領先分數也擴大到39：23，逼台師大開節不到2分鐘就喊暫停；恢復比賽後台師大陳又瑋進球止血，周桂羽底角跳投也破網，簡家暐5分12秒飆進外線後差距縮小到35：40，換健行喊出暫停。

暫停後健行林俊吉拋投得手，容毅燊、周桂羽裡外聯手一度追到5分差，但林俊吉節末兩罰得手，助健行以50：43領先進入決勝節。

容毅燊第四節跳投得手、周桂羽快攻取分帶動台師大一波8：2攻勢，差距縮小到1分，但健行暫停後穩住陣腳，3分14秒簡廷兆兩罰中1、2分38秒谷毛唯嘉切入，衛冕軍回敬6：0攻勢、領先再達7分；台師大直到49.7秒才靠健行板凳區被吹技術犯規、由蘇士軒罰球取分，44秒健行陳范柏彥兩罰雖都失手，但周桂羽三次外線嘗試都落空，19.5秒石博恩兩罰1中、衛冕軍領先達59：52，陳又瑋14秒進球後台師大採取犯規戰術，11.3秒簡廷兆兩罰1中再下保險分，最終健行就以60：54擊敗台師大，完成隊史首度連霸。