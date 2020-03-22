UBA／世新奪首冠 林蝶淡定喊不可思議

高中、大學前兩年都沒嘗過的冠軍滋味，世新大學中鋒林蝶今年終於感受到，不過在冠軍戰率隊以60：56力退文化大學後，繳出11分、16籃板的林蝶卻顯得淡定，微笑形容奪冠旅程「很不可思議」。

她雖笑說奪冠感覺就像一場夢，但也說昨天和衛冕軍佛光大學的3度延長激戰「比較有感覺」，「因為上次輸球，覺得這次一定要贏！」

世新去年首闖UBA公開女一級冠軍戰就是敗給佛光，108學年佛光羅家姊妹羅培甄、羅培儀轉學到世新，兩校再添微妙情感，加上6強複賽世新不敗之身遭佛光打破，讓她求勝渴望更強烈。

世新今天泰半取得領先，兩位數優勢第四節雖被文化追到4分差，林蝶笑說心情完全不會緊張，「可能預設很多次會拿冠軍，所以心理很平靜。」今天除她「雙10」，羅培甄11分、羅培儀12分，全隊12人都有上場且全部有得分記錄，讓她開心喊勝利是團隊合作的成果，誰拿MVP都開心。

世新教頭何正峰從89學年接掌兵符，本季除剛好是帶隊第20年，下月也要迎接50歲生日，賽後球員開心幫他慶生還加碼「砸派」，但新科冠軍教頭完全沒動怒，他開心說：「很開心可以收到這賀禮，真的很不容易，一路走來學校給我們很多支持，也很榮幸有這群孩子。」