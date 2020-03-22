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UBA／世新退文化奪首冠 羅培儀連4年嘗封后滋味

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
世新迎接隊史首冠。記者葉信菉／攝影
世新迎接隊史首冠。記者葉信菉／攝影

去年闖進冠軍戰但無緣最終勝利，世新大學今年終於嘗到隊史首冠滋味，今天108學年UBA公開女一級冠軍戰在禁區大將林蝶和羅家姊妹發揮下，以60：56粉碎文化大學的20冠美夢，在台北小巨蛋享受到冠軍彩帶滋味。

世新去年首闖決賽但敗給佛光大學，昨天在3度延長賽驚險以1分差擊敗衛冕軍，林蝶更寫下23分、37籃板的瘋狂數據，今天冠軍戰她上半場雖「只」有6分、10籃板，世新首節仍取得15：11領先，第二節再把文化得分壓在6分，帶著28：17優勢進入下半場。

林蝶第三節連兩波籃下打進，世新領先擴大到35：20，文化喊出暫停後莊家淯獨拿6分，戴宜庭4分鐘飆進外線後文化追到29：37，1分51秒莊家淯追加三分彈再縮小差距，世新靠謝津宛壓哨中距離破網才帶著45：37領先進入第四節。

決勝節世新由羅培甄三分球開啟得分，妹妹羅培儀切入得手後世新領先再回到兩位數，文化雖在新人后林佳蓉和戴宜庭接連外線破網將差距縮小到4分，但世新吳孟蕎連兩波籃下打進、領先再達60：52，文化讀秒階段雖有徐玉蓮籃下進球，但反撲仍差一步，讓世新以4分差迎接隊史首冠。

羅家姊妹羅培甄、羅培儀是去年佛光摘下隊史首冠班底，108學年轉學到世新大學，為挑戰WSBL做準備，今天雙雙貢獻兩位數得分，從HBL普門中學、佛光到世新都聯手嘗到冠軍滋味，羅培甄今天拿11分，攻下12分羅培儀更寫下連4年奪冠的特殊紀錄；林蝶也繳出11分、16籃板的「雙10」成績。

文化上季中斷連26學年4強紀錄，今年在得分后戴宜庭、世大運國手徐玉蓮領軍下重返4強且殺進最終戰，但今天徐玉蓮熄火僅拿8分，戴宜庭26分、莊家淯16分沒能助隊再捧金盃。

世新羅培儀從HBL到UBA，寫下連4年都奪冠的特別紀錄。記者葉信菉／攝影
世新羅培儀從HBL到UBA，寫下連4年都奪冠的特別紀錄。記者葉信菉／攝影
世新迎接隊史首冠。記者葉信菉／攝影
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林蝶 羅培甄

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