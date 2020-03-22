UBA／素人到中華隊 曾祥鈞：不可思議

生涯首度成為台北小巨蛋「主角」，輔仁大學當家中鋒曾祥鈞卻沒能帶走任何勝場，今天UBA最終戰拚到左手小指脫臼卻犯滿提前離場，加上球隊季軍戰以59：64敗給首闖UBA公開男一級4強的中州科大，讓聯賽、比賽都「畢業」的曾祥鈞喊可惜。

「滿遺憾，想在小巨蛋贏球，但陷入犯規麻煩，打得綁手綁腳。」季軍戰14投錯失10球，拿10分、14籃板卻也出現8失誤的曾祥鈞苦笑說，小巨蛋初體驗的兩場比賽表現都不算好，「不及格吧。」

曾祥鈞今年入選中華成人國家隊，成16人正選中唯一的大專球員，UBA八強賽還曾和同時間的亞洲盃資格賽兩頭燒，不過最終率輔大重返4強，「蠟燭兩頭燒」有了好結果，只是決賽最後兩戰球隊都吞下敗場。

過去只在小巨蛋看過演唱會的輔大「門神」坦言，進攻模式被中州做好功課，第三節在中州外籍中鋒斑霸進球後本來想以灌籃回應，沒想到球彈框而出，「想恢復點士氣，結果又沒進。」他坦言多少有和斑霸較量「第一中鋒」的心態，但球隊勝利仍是首位，無奈最後不但犯滿，季軍獎盃也是中州帶走。

雖對生涯最後兩場UBA打出不及格分數，從高中乙級的穀保家商到UBA今年唯一成人隊國手，曾祥鈞用「不可思議」形容4年旅程，「從沒什麼人知道，到讓大家看到我。」他特別感謝去年11月因癌症病逝的輔大老教頭劉俊業，感謝教頭讓自己大一開始就獲得許多機會。

輔大雙核心曾祥鈞和盧峻翔都將告別UBA舞台，輔大教頭「寶兒」楊哲宜不擔心，「相信別的球隊也會有球員畢業，把球員訓練好是教練的責任，每年陣容都不同，這也是學生運動有趣的地方。」他鼓勵子弟兵有能力就往更高層級挑戰，讓台灣籃球向上提升。

輔大還有兩名禁區長人吳沛嘉和喬楚瑜，曾祥鈞相信兩位學弟能順利接棒，「只要肯努力學習，聽教練的話，可以的！」