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UBA／中州主力全畢業？ 許智超語帶保留

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
中州的蒙古球員沙鹿。記者葉信菉／攝影
中州的蒙古球員沙鹿。記者葉信菉／攝影

隊史首闖UBA公開男一級4強，中州科大今天在台北小巨蛋嘗到勝利滋味，108學年季軍戰在塞內加爾中鋒斑霸「雙10」領軍下以64：59力退輔仁大學，賽後五名先發球員加上鄭子峰都戴上象徵從UBA賽場「畢業」的學士帽，不過教頭許智超賽後記者會語帶保留，透露明年陣容未必會有巨大變動。

中州今年先發組成「聯合國」，只要研究所一年級的陳柏宏是本土球員，蘇格爾、白薩和沙鹿來自蒙古，大五的斑霸從塞內加爾赴台，年級都超過四年級的5人是中州締造隊史新猷的關鍵。

許智超提到，賽後6名戴上學士帽的球員，「不知道他們會不會畢業？」他透露，這幾名球員就算下學年，仍符合25歲以下的UBA年齡限制，若因學分不足或個人規劃繼續留在中州，不是不可能。

今天攻下14分的白薩是延畢一年的「大五」球員，有入選蒙古國家隊大名單的他承認，今天是不是他生涯最後一場UBA，還是未知數。

許智超也提到，去年就曾提出「外籍生選秀」想法，但SBL隊伍有教練持反對意見，不過去年可以選擇的球員只有斑霸和健行科大的石博恩，今年UBA又有更多外籍球員加入，外籍生選秀的可行性或許提升許多。

確定從UBA賽場「畢業」的輔大中鋒曾祥鈞和輔大教頭楊哲宜也認為，外籍球員加入對UBA本土球員有正向幫助，樂見聯賽強度和變化性向上提升。

許智超補充說，中州地處台中，不但招生有難度，連助理教練都很難留住，「希望今年的成績，能讓我們招到更好球員。」他也感謝學校大力支持，校方賽前允諾獲勝就頒發每位球員5000元的激勵獎金，他則是準備12雙筷子讓球員知道「一根筷子好折斷、一束筷子折不斷」的團結重要性，成賽前中州小插曲。

中州的蒙古球員白薩。記者葉信菉／攝影
中州的蒙古球員白薩。記者葉信菉／攝影
中州五名先發都是大四、延畢生或碩士生，季軍戰後象徵從UBA「畢業」。記者葉信菉／攝影
中州五名先發都是大四、延畢生或碩士生，季軍戰後象徵從UBA「畢業」。記者葉信菉／攝影
中州主控陳柏宏是UBA今年助攻王。記者葉信菉／攝影
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許智超 選秀 楊哲宜

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