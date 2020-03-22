UBA／中州主力全畢業？ 許智超語帶保留

隊史首闖UBA公開男一級4強，中州科大今天在台北小巨蛋嘗到勝利滋味，108學年季軍戰在塞內加爾中鋒斑霸「雙10」領軍下以64：59力退輔仁大學，賽後五名先發球員加上鄭子峰都戴上象徵從UBA賽場「畢業」的學士帽，不過教頭許智超賽後記者會語帶保留，透露明年陣容未必會有巨大變動。

中州今年先發組成「聯合國」，只要研究所一年級的陳柏宏是本土球員，蘇格爾、白薩和沙鹿來自蒙古，大五的斑霸從塞內加爾赴台，年級都超過四年級的5人是中州締造隊史新猷的關鍵。

許智超提到，賽後6名戴上學士帽的球員，「不知道他們會不會畢業？」他透露，這幾名球員就算下學年，仍符合25歲以下的UBA年齡限制，若因學分不足或個人規劃繼續留在中州，不是不可能。

今天攻下14分的白薩是延畢一年的「大五」球員，有入選蒙古國家隊大名單的他承認，今天是不是他生涯最後一場UBA，還是未知數。

許智超也提到，去年就曾提出「外籍生選秀」想法，但SBL隊伍有教練持反對意見，不過去年可以選擇的球員只有斑霸和健行科大的石博恩，今年UBA又有更多外籍球員加入，外籍生選秀的可行性或許提升許多。

確定從UBA賽場「畢業」的輔大中鋒曾祥鈞和輔大教頭楊哲宜也認為，外籍球員加入對UBA本土球員有正向幫助，樂見聯賽強度和變化性向上提升。