UBA／中鋒對決中州壓輔大 季軍創新猷

隊史首闖4強的中州科大，今天季軍戰和輔仁大學正面交鋒，上演中州洋將斑霸和輔大曾祥鈞的UBA「第一中鋒」對絕，斑霸除20分、18籃板「雙10」成績壓過10分、14籃板的曾祥鈞，球隊也以64：59留下勝利，裡子、面子雙贏。

首節中州以19：12領先，但第二節手感急凍、單節只拿7分，不過輔大第二節也僅拿14分，半場打完兩軍26：26戰平。

第三節斑霸分數先開張，曾祥鈞想回敬爆扣但皮球彈框而出，籃框還被拉歪，讓第三節開打49秒就暫停；籃框調整後，輔大射手林哲霆外線開始加溫，他單節第二顆三分彈助輔大以38：37反超，但中州靠今年「助攻王」陳柏宏壓哨抵角三分彈，三節打完再以44：44追平。

第四節中州沙鹿連飆兩記三分球帶動中州攻勢，但中州最多58：52的領先沒保持太久，輔大在盧峻翔連拿4分下回敬5：0攻勢、差距縮小到1分；中州靠斑霸連進兩球再擴大領先，輔大菜鳥中鋒喬楚瑜1分39秒又領到畢業證書，曾祥鈞讀秒階段也犯滿「畢業」，斑霸兩罰俱中為中州再下保險分，最終就以5分之差留下隊史最佳的季軍。

中州最終戰仍以外籍軍團表現最亮眼，斑霸「雙10」外，來自蒙古的白薩和沙鹿各14分；輔大林哲霆和盧峻翔各12分，曾祥鈞11投4中拿10分、14籃板但也出現8失誤。