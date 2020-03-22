快訊

養護機構護理師確診 53住民28工作人員全採檢並遷出

我新增16例新冠確診 3例本土案例包括機構護理師

聽新聞
test
0:00 / 0:00

UBA／又見OT！佛光退北市大留季軍

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
佛光劉昕妤（右一）跳投。記者葉信菉／攝影
佛光劉昕妤（右一）跳投。記者葉信菉／攝影

昨天在3度延長賽不敵世新大學，提前宣告衛冕失利的佛光大學，今天在108學年UBA公開女一級季軍戰和北市大學一路纏鬥，兩隊半場還戰平、第四節北市大再克服最多11分落後，將戰局再逼進延長賽，最終佛光才在陳孟欣「準大三元」領軍下以73：69驚險留下季軍。

昨天兩場公開女一級4強賽都是差距1分的激戰，尋求連霸的佛光錯失絕殺上籃機會，以75：76敗給世新，北市大則以66：67不敵文化大學，今天只能季軍戰碰頭。

佛光兩名長人王竫婷和劉昕妤上半場各拿10分，北市大以吳采庭13分，半場打完戰成27：27；北市大第三節在朱育勤外線帶動下打出10：2攻勢，但佛光喊出暫停後回敬一波8：0，北市大喊出暫停也沒沒能止血，梁瑜玲快攻放進超前分、王竫婷罰球再取分，三節打完佛光反取得46：39領先。

第四節柳云涵、陳郁婷接連進球，佛光領先擴大到11分，史靜茹先為北市大進球止血，朱育勤、吳采庭接棒取分，曾伃辰的弧頂打板三分球破網後差距更縮小到2分，不過北市大想反撲卻出現連三波失誤，佛光陳郁婷最後14秒兩罰雖都失手，犯規戰術後讓北市大有8秒佈署最後一擊，朱育勤最後3秒投進打板追平球，58：58比賽再度進入延長賽。

延長賽北市大分數先開張，但主將朱育勤2分32秒領到畢業證書、留下17分成績退場，佛光「人氣后」陳孟欣兩罰俱中雖助隊再取得2分領先，但史靜茹連罰帶投拿下4分，比數再追平。

延長賽45秒，楊婉琳投進超前分，陳孟欣最後22秒切入再完成「3分打」，佛光領先擴大到71：66，但北市大侯子映14秒也回敬「3分打」，北市大之後祭出犯規戰術，劉昕妤13秒再兩罰俱中，為佛光驚險守住勝利。

去年包辦新人后、MVP和助攻后的陳孟欣，大二最終戰攻下11分、11助攻、9籃板，王竫婷18分、12籃板「雙10」，劉昕妤22分；北市大朱育勤17分、10籃板，吳采庭15分、史靜茹也貢獻14分、10籃板。

北市大史靜茹（左）強打籃下，遇佛光王竫婷阻擋。記者葉信菉／攝影
北市大史靜茹（左）強打籃下，遇佛光王竫婷阻擋。記者葉信菉／攝影

劉昕妤

延伸閱讀

UBA／佛光絕殺放槍 世新1分險勝

圖輯／UBA文化一分差擊敗北市大進冠軍戰

UBA／佛光楊婉琳絕殺放槍淚崩 世新喊贏在幸運

圖／UBA女子組四強首戰 世新三度延長賽一分險勝佛光

相關新聞

UBA／又見OT！佛光退北市大留季軍

昨天在3度延長賽不敵世新大學，提前宣告衛冕失利的佛光大學，今天在108學年UBA公開女一級季軍戰和北市大學一路纏鬥，兩隊...

籃球／昔催生1992年夢幻隊 前FIBA秘書長傳病逝

94歲的前FIBA秘書長史坦克維奇（Borislav Stankovic）日前傳出病逝消息，NBA總裁席佛（Adam Silver）也發表聲明致上哀悼之意。 席佛聲明提到：「史坦克維奇是籃球圈偉

UBA／佛光絕殺放槍 世新1分險勝

一○八學年度富邦人壽ＵＢＡ大專籃球聯賽四強賽昨天在台北小巨蛋開打，女子組佛光大學楊婉琳最後絕殺上籃「放槍」，世新大學在三度延長後以七十六比七十五險勝，粉碎佛光連霸夢，而本季轉隊的羅培儀連同高中時代，已經連四年助隊挺進冠軍戰。

UBA／擦乾淚水 台師大周桂羽殺進決賽

一○八學年度ＵＢＡ富邦人壽大專籃球聯賽四強賽昨天在台北小巨蛋點燃戰火，自從與ＳＢＬ切割後，ＵＢＡ至今無連霸球隊，尋求衛冕的健行科大昨以八十七比七十一擊敗隊史首闖四強的中州科大，締造新猷只差一步。

UBA／將與好友周桂羽爭冠 簡廷兆：好好享受比賽

尋求UBA二連霸的健行科大今天靠著谷毛唯嘉18分，簡廷兆也挹注13分帶領下，以87：71擊敗隊史首闖四強的中州科大，明天...

UBA／文化五人打滿全場 徐玉蓮被「壓榨」不喊苦

去年意外跌出四強之列，隊史手握16座UBA金盃的文化大學，今天靠著先發五人打滿全場，以67：66險勝北市大學，賽後文化主...

UBA／揮別去年四強失利 周桂羽率台師大闖決賽

去年以僅吞一敗的戰績挺進UBA四強，台灣師大在十分被看好能爭冠的情況下意外敗給義守大學，今年他們捲土重來，以70：68成...

圖／UBA男子組四強 師大氣走輔大挺進冠軍戰

大專校院籃球運動聯賽UBA比賽由輔仁大學對上台灣師範大學，最後師大以2分之差70：68擊敗輔大，進入冠軍戰。

UBA／佛光楊婉琳絕殺放槍淚崩 世新喊贏在幸運

尋求二連敗的佛光大學今天在UBA四強賽與世新大學戰到三度延長才分出勝負，而佛光原本有大好機會「絕殺」對手，不過楊婉琳最後...

圖／UBA女子組四強首戰 世新三度延長賽一分險勝佛光

大專校院籃球運動聯賽UBA四強比賽由世新大學對上佛光大學，雙方不相上下，最後在延長賽第三局，世新大學以一分之差以76：7...

UBA／四強首見3OT 世新斷佛光連霸夢

108學年度富邦人壽UBA公開一級四強賽今天在台北小巨蛋點燃戰火，女子組第一場比賽上演去年冠亞軍對戰組合，佛光大學與世新...

SBL／成力煥涉德州撲克賭局遭逮 台啤火速開除

SBL台啤隊球員成力煥今天驚傳涉入德州撲克賭局被逮進警局，台啤球團聞訊後做出懲處，宣布從即刻起「請他離開」，等同將他開除...

熱門新聞

MLB／可憐哪紅襪 6球員沒打還得付8千萬美元

NBA／西蒙斯評聯盟防守前五 稱AD比戈貝爾更好

羽球／戴資穎全英賽寫紀錄 世羽聯以影片致敬

日職／陽岱鋼升一軍卻有壞消息 日媒指是最後機會

NBA／泰隆魯成接班最熱門人選 籃網舊將舉雙手贊成

足球／踢衛生紙接力挑戰 梅西腳法令網友驚呆了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。