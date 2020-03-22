UBA／又見OT！佛光退北市大留季軍

昨天在3度延長賽不敵世新大學，提前宣告衛冕失利的佛光大學，今天在108學年UBA公開女一級季軍戰和北市大學一路纏鬥，兩隊半場還戰平、第四節北市大再克服最多11分落後，將戰局再逼進延長賽，最終佛光才在陳孟欣「準大三元」領軍下以73：69驚險留下季軍。

昨天兩場公開女一級4強賽都是差距1分的激戰，尋求連霸的佛光錯失絕殺上籃機會，以75：76敗給世新，北市大則以66：67不敵文化大學，今天只能季軍戰碰頭。

佛光兩名長人王竫婷和劉昕妤上半場各拿10分，北市大以吳采庭13分，半場打完戰成27：27；北市大第三節在朱育勤外線帶動下打出10：2攻勢，但佛光喊出暫停後回敬一波8：0，北市大喊出暫停也沒沒能止血，梁瑜玲快攻放進超前分、王竫婷罰球再取分，三節打完佛光反取得46：39領先。

第四節柳云涵、陳郁婷接連進球，佛光領先擴大到11分，史靜茹先為北市大進球止血，朱育勤、吳采庭接棒取分，曾伃辰的弧頂打板三分球破網後差距更縮小到2分，不過北市大想反撲卻出現連三波失誤，佛光陳郁婷最後14秒兩罰雖都失手，犯規戰術後讓北市大有8秒佈署最後一擊，朱育勤最後3秒投進打板追平球，58：58比賽再度進入延長賽。

延長賽北市大分數先開張，但主將朱育勤2分32秒領到畢業證書、留下17分成績退場，佛光「人氣后」陳孟欣兩罰俱中雖助隊再取得2分領先，但史靜茹連罰帶投拿下4分，比數再追平。

延長賽45秒，楊婉琳投進超前分，陳孟欣最後22秒切入再完成「3分打」，佛光領先擴大到71：66，但北市大侯子映14秒也回敬「3分打」，北市大之後祭出犯規戰術，劉昕妤13秒再兩罰俱中，為佛光驚險守住勝利。