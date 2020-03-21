UBA／將與好友周桂羽爭冠 簡廷兆：好好享受比賽

尋求UBA二連霸的健行科大今天靠著谷毛唯嘉18分，簡廷兆也挹注13分帶領下，以87：71擊敗隊史首闖四強的中州科大，明天冠軍賽簡廷兆也將與昔日南湖高中隊友周桂羽正面交鋒，對於最終戰他說：「不管輸贏如何就一起完成，好好享受比賽。」

健行今天碰上本屆「大黑馬」的中州，前三節中州都緊咬比分，直到最後才氣力放盡，而他們的拚戰精神也獲得健行主帥劉孟竹的讚許，「我要對中州今天的表現致上最高敬意，他們全場拚勁十足，從第一節開始就展現想贏的企圖心，帶給我們極大壓力，直到末節一波27：16攻勢才穩住戰局。」

而隊史首闖四強的中州，雖然無法跨過健行這堵高牆，但今天的表現已讓教頭許智超感到驕傲，「健行的特色就是轉換快攻和外線準確，全隊就有八人有外線能力，我們已經努力嘗試阻擋，但還是功虧一簣。」

自從與SBL切割後，UBA至今無連霸球隊，健行106學年度首度挑戰連霸就遭國立體大擋下，今年又有機會挑戰，主帥劉孟竹說：「就是平常心。上次首度挑戰我帶給球員太多壓力，但這次失利我也檢討自己，從改變自己做起。」

健行明天將與台師大爭冠，簡廷兆也將碰上昔日南湖隊友周桂羽，簡廷兆說：「很開心能跟好朋友一起在冠軍戰上拚戰，他們想奪冠，我們想要連霸，相信明天會是場很刺激且緊張的比賽，雙方一定會拿出百分百的拚勁奮戰。」