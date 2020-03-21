UBA／揮別去年四強失利 周桂羽率師大闖決賽

去年以僅吞一敗的戰績挺進UBA四強，台灣師大在十分被看好能爭冠的情況下意外敗給義守大學，今年他們捲土重來，以70：68成功擋住輔仁大學反撲，搶下第一張男子組冠軍賽門票，賽後台師大隊長周桂羽坦言去年的失利現在想起來還是很痛，「但很開心我們戰勝了這個痛。」

台師大上學年預賽15連勝，複賽又拿下4連勝，卻遭到輔大中斷，仍以戰績第一之姿挺進四強。原本被外界看好、奪冠呼聲極高的台師大，卻在四強遭義守外線砲火擊落，也讓周桂羽淚崩。

經過一年的成長，台師大四強賽碰上戰力也十分完整的輔大，三節打完還握有9分領先卻在決勝節被對手嚇出一聲冷汗，輔大在楊承翰帶領下兩度追到1分差，好在周桂羽適時跳出，而落後2分的輔大，楊承翰讀秒階段關鍵罰球失手、錯失追平機會，只能看著對手開心收下決賽門票。

主帥王志群賽後說：「去年我們本有大好機會爭冠，卻在四強踢到鐵板，但這次失利也讓我們成長，把經驗轉為養分，且師大是個團隊沒有個人，明天拿出最好的攻守表現，好好享受比賽，不要有遺憾。」

去年四強失利淚灑小巨蛋的周桂羽今天沒讓憾事重演，「想起去年四強賽還是覺得很痛，但你可以選擇逃避或是面對，很開心我們戰勝了這個痛。明天的比賽不是為我自己而打，而是要為師大而打，我們要靠團隊力量為師大爭口氣。」

陳又瑋16分、8籃板、4助攻、4抄截。記者曾原信／攝影

而與決賽門票擦身的輔大教頭楊哲宜認為，此役勝負分水嶺就在於第二節，「我們讓對手抓了太多進攻籃板，這是最大問題。」不過輔大年輕球員逐漸成熟，身為學長的曾祥鈞跟盧峻翔都十分看好學弟，曾祥鈞説：「希望他們能吸取經驗，明年再穩定打進小巨蛋。」