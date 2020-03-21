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UBA／佛光楊婉琳絕殺放槍淚崩 世新贏球喊幸運

聯合報 / 記者毛琬婷／台北即時報導
楊婉琳絕殺上籃卻「放槍」，賽後自責累崩。記者曾原信／攝影
楊婉琳絕殺上籃卻「放槍」，賽後自責累崩。記者曾原信／攝影

尋求二連敗的佛光大學今天在UBA四強賽與世新大學戰到三度延長才分出勝負，而佛光原本有大好機會「絕殺」對手，不過楊婉琳最後上籃失守，球轉了一圈奪框而出，球隊最終以75：76落敗，大四的楊婉琳賽後自責哭成淚人兒。

佛光本季戰力大流失，羅培甄羅培儀攜手轉學到上學年度亞軍世新，衛冕之路走的崎嶇，雖然六強賽中斷世新連勝，但這次連霸關鍵之役又以1分丟失爭冠機會。

談到最後一擊「放槍」，楊婉琳好不容易稍微止住的淚水再度潰堤，已經大四的她哭著直喊遺憾，「原本以為會進，但球就滾出來......。」她不認為是因為打到三度延長造成體力下滑，「最主要還是心態影響。」

雖然尋求連霸提前夢碎，但佛光主帥楊淑淨仍給予女將們肯定，「打到3OT真的是要給她們很大的鼓勵跟肯定了。」

而世新以1分險勝也讓總教練何正峰形容，當時心情就像是從地獄回到天堂，「看到大空檔心都涼了，原本想說輸了，沒想到球滾了出來，這場比賽真的就是贏在幸運。」

此役繳出23分、37籃板「雙20」的林蝶，最後一刻因腳抽筋被迫只能坐在場邊，看到最後一球本已覺得失落，卻看到楊婉琳「放槍」將勝利拱手讓出，林蝶賽後說：「當時以為完蛋了，沒想到球又滾出來，只能說幸運女神站在我們這邊。」

大專校院籃球運動聯賽UBA比賽由世新大學對上佛光大學，雙方不相上下，最後在延長賽世新大學以一分之差以76：75獲勝，世新大學12號林蝶得分23分全隊最高。記者曾原信／攝影
大專校院籃球運動聯賽UBA比賽由世新大學對上佛光大學，雙方不相上下，最後在延長賽世新大學以一分之差以76：75獲勝，世新大學12號林蝶得分23分全隊最高。記者曾原信／攝影

大專校院籃球運動聯賽UBA比賽由世新大學對上佛光大學，雙方不相上下，最後在延長賽世新大學以一分之差以76：75獲勝，進入冠軍戰，世新66號羅培儀在延長賽第三局得分拉開差距。記者曾原信／攝影
大專校院籃球運動聯賽UBA比賽由世新大學對上佛光大學，雙方不相上下，最後在延長賽世新大學以一分之差以76：75獲勝，進入冠軍戰，世新66號羅培儀在延長賽第三局得分拉開差距。記者曾原信／攝影

林蝶 羅培甄 羅培儀

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