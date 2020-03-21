SBL／成力煥涉德州撲克賭局遭逮 台啤火速開除

SBL台啤隊球員成力煥今天驚傳涉入德州撲克賭局被逮進警局，台啤球團聞訊後做出懲處，宣布從即刻起「請他離開」，等同將他開除，成力煥則是在IG限時動態上還原事件始末，他也勇於坦承錯誤，「做錯了就要認，所有來自球隊的懲處，我將無條件接受。」

頂著交通大學高材生進入SBL，成力煥也曾當選過中華隊國手，本季開始前原本他已宣布退休，但後來在工作與球場間取得平衡，再度披上球衣出征，不過就在今天卻傳出他涉入賭局被逮的消息，引發外界譁然。

成力煥在聲明中表示，在昨晚例行訓練後與兩位圈外好友吃熱炒，餐敘完畢後因要拿回其中一位朋友前日向他借的五萬元，所以跟著友人上二樓取錢。

成力煥説：「成年人做事敢做敢當，我確實在上去前就知道這個地方可能有德撲賭局的產生，但因為朋友告知上頭還有很多他其他的朋友，自己也抱著『沒那麼嚴重』的糟糕心態上樓。」

成力煥坦言上樓後因為貪玩，也代替了朋友玩了幾把，直到後來人愈來愈多，自己感覺到不妥時，警方也差不多破門了，而他從頭到尾也都配合警方搜查及蒐證。

「我一直以來對份內工作一向是投入百分之101的努力，即便現在跨領域也是如此。」成力煥也對自己此次風波向台啤大家庭中的每個人致歉，也像一路上提攜他的長輩、前輩還有球迷致上最高歉意。

最後成力煥說：「如同我前面說的做錯就要認，所有來自球隊的懲處我將無條件接受，最後再次為我個人的錯誤行為對社會致歉。」