快訊

8日至18日美國東亞入境有症狀 3000人將召回採檢

累計153例！我又確診18例境外移入新冠肺炎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

SBL／成力煥涉德州撲克賭局遭逮 台啤火速開除

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
SBL台啤隊球員成力煥今天驚傳涉入德州撲克賭局被逮進警局，台啤球團聞訊後做出開除決定。 聯合報系資料照
SBL台啤隊球員成力煥今天驚傳涉入德州撲克賭局被逮進警局，台啤球團聞訊後做出開除決定。 聯合報系資料照

SBL台啤隊球員成力煥今天驚傳涉入德州撲克賭局被逮進警局，台啤球團聞訊後做出懲處，宣布從即刻起「請他離開」，等同將他開除，成力煥則是在IG限時動態上還原事件始末，他也勇於坦承錯誤，「做錯了就要認，所有來自球隊的懲處，我將無條件接受。」

頂著交通大學高材生進入SBL，成力煥也曾當選過中華隊國手，本季開始前原本他已宣布退休，但後來在工作與球場間取得平衡，再度披上球衣出征，不過就在今天卻傳出他涉入賭局被逮的消息，引發外界譁然。

成力煥在聲明中表示，在昨晚例行訓練後與兩位圈外好友吃熱炒，餐敘完畢後因要拿回其中一位朋友前日向他借的五萬元，所以跟著友人上二樓取錢。

成力煥説：「成年人做事敢做敢當，我確實在上去前就知道這個地方可能有德撲賭局的產生，但因為朋友告知上頭還有很多他其他的朋友，自己也抱著『沒那麼嚴重』的糟糕心態上樓。」

成力煥坦言上樓後因為貪玩，也代替了朋友玩了幾把，直到後來人愈來愈多，自己感覺到不妥時，警方也差不多破門了，而他從頭到尾也都配合警方搜查及蒐證。

「我一直以來對份內工作一向是投入百分之101的努力，即便現在跨領域也是如此。」成力煥也對自己此次風波向台啤大家庭中的每個人致歉，也像一路上提攜他的長輩、前輩還有球迷致上最高歉意。

最後成力煥說：「如同我前面說的做錯就要認，所有來自球隊的懲處我將無條件接受，最後再次為我個人的錯誤行為對社會致歉。」

台啤 SBL

相關新聞

SBL／成力煥涉德州撲克賭局遭逮 台啤火速開除

SBL台啤隊球員成力煥今天驚傳涉入德州撲克賭局被逮進警局，台啤球團聞訊後做出懲處，宣布從即刻起「請他離開」，等同將他開除...

SBL／台啤停賽前奪5連勝 周俊三：可休養傷兵

受到新冠肺炎影響，原本已採閉門方式比賽的第十七季ＳＢＬ下半季，因新北市政府宣布自今天起所有公有封閉型場館將暫停對外開放兩周，也影響到在板橋體育館進行的賽事，不過台啤隊主帥周俊三認為，剛好可以藉此讓傷兵養傷，全力準備復賽。

SBL／連兩戰差一籃板「大三元」 裕隆基恩：又來了

前役只差一籃板就拿下「大三元」的裕隆隊洋將基恩，今天面對本周作出洋將更換的璞園隊依舊維持高檔狀態，他第四節獨拿19分，幫...

籃球／「北京我回來了！」林書豪備戰CBA復賽

「北京我回來了！」隨著CBA即將在四月中旬復賽，本季效力北京首鋼隊的「哈佛小子」林書豪歷經長達40個小時的漫長旅程終於回...

SBL／氣勢正旺卻碰停賽 周俊三：正好讓傷兵復原

受到新冠肺炎疫情影響，原本已經採取閉門方式進行比賽第17季SBL下半季，因新北市政府宣布自20日起所有公有封閉型場館將暫...

CBA／重回上海備戰復賽 莫提尤納斯：情況已經好100倍

效力CBA聯賽上海大鯊魚的前NBA球員莫提尤納斯（Donatas Motiejunas），近日已經回到上海，並且到指定地點進行隔離，在隔離期結束之後，只要通過檢測就能回歸球隊。 受到新冠肺炎疫情

SBL／受疫情影響 籃協緊急宣布起停賽兩周

新北市政府今天宣布自20日起所有公有封閉型場館將暫停對外開放兩周，連帶影響到在板橋體育館進行的第17季SBL下半季例性賽...

UBA／周末閉門戰 健行、佛光拚衛冕

一○八學年度UBA富邦人壽大專籃球聯賽決賽，廿一、廿二日在台北小巨蛋閉門進行；男子組衛冕軍健行科大，力拚UBA與SBL切割八年來首支完成連霸球隊。健行科大上周特地找ABL富邦勇士隊練兵，期盼能打破魔咒。

UBA／相約簡廷兆決賽碰頭 周桂羽「佛系」攻蛋

生涯前兩次闖台北小巨蛋首戰都落敗，練就台師大「一哥」周桂羽「佛系」拚冠心態，但與前HBL南湖老戰友的約定沒忘記，目標先在...

UBA／尬富邦勇士練膽 健行拚切割後首度連霸

108學年度UBA大專籃球聯賽決賽，21日、22日台北小巨蛋閉門登場。自從與SBL切割後，UBA至今無連霸球隊。兩年前尋...

熱門新聞

棒球／世界排名決定奧運參賽權 是最後不得不的選項

NBA／是否公開確診者身份？ 湖人讓球員自行決定

NBA／選秀會恐延遲 狀元熱門愛德華仍要選

日職／拒大聯盟旅日大物首秀 放送火球獲美媒關注

傳全大運受疫情影響延至10月？體育署：待核定

MLB／史卓曼號召組經典賽夢幻隊 獲大咖球員響應

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。