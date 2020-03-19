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SBL／連兩戰差一籃板「大三元」 裕隆基恩：又來了

聯合報 / 記者毛琬婷／新北即時報導
賈西亞（中）重返SBL，效力璞園首戰繳出19分、12籃板。圖／中華籃球協會提供
賈西亞（中）重返SBL，效力璞園首戰繳出19分、12籃板。圖／中華籃球協會提供

前役只差一籃板就拿下「大三元」的裕隆隊洋將基恩，今天面對本周作出洋將更換的璞園隊依舊維持高檔狀態，他第四節獨拿19分，幫助球隊以104：96逆轉收下四連勝，不過他此役又差一籃板「大三元」，也讓他苦笑：「又來了！」

此役裕隆最多曾落後達15分，但他們先在第三節打完追到3分差，決勝節基恩再度跳出，單節7投6中，其中包含3顆三分球拿下19分，成為球隊逆轉的致勝功臣，最終他也繳出32分、9籃板、12助攻「準大三元」成績。

不過連兩戰都只差一籃板就完成「大三元」數據，也讓基恩只能無奈的說：「又來了！」對於接下來將停賽兩周，裕隆執行教練李啟億也表示，接下來會正常訓練，針對下半季的比賽內容進行修正。

而本周與「新Q」米勒說掰掰的璞園，迎來新洋將賈西亞卻沒能收下勝利，本季原本效力ABL富邦勇士隊的賈西亞，在ABL無限期停賽的情況下恢復自由身，這是他自二月中旬後首場正式比賽，上場26分鐘繳出19分、12籃板。

賈西亞說：「我休息了一個月，目前慢慢找回狀態，這一個月中我還是努力訓練，相信我會愈來愈好的。」而璞園主帥麥班達認為，在賈西亞只和球隊練習1.5次的情況下，表現還算可以，但仍有很多進步空間，接下來會利用停賽這兩周調整，「但最主要還是要看球員心態，願不願意投入訓練。」

基恩（中）。圖／中華籃球協會提供
基恩（中）。圖／中華籃球協會提供

璞園 富邦勇士

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