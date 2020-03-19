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SBL／氣勢正旺卻碰停賽 周俊三：正好讓傷兵復原

聯合報 / 記者毛琬婷／新北即時報導
黃聰翰（右）。圖／中華籃球協會提供
黃聰翰（右）。圖／中華籃球協會提供

受到新冠肺炎疫情影響，原本已經採取閉門方式進行比賽第17季SBL下半季，因新北市政府宣布自20日起所有公有封閉型場館將暫停對外開放2周，也影響到在板橋體育館進行的賽事，對此台啤隊主帥周俊三認為剛好可讓受傷的球員喘口氣，重整身體狀態。

今天進行停賽前最後一場比賽，上半季奪冠的台啤下半季仍延續氣勢，今天碰上洋將賽森持續掛免戰牌的九太科技隊，半場打完取得10分領先，易籃後又趁著對手不穩之際打出一波11：2攻勢，雖然一度被對手追成個位數分差，仍立即回穩，最終收下五連勝，持續站穩聯盟龍頭位置。

台啤此役洋將巴克利25分、13籃板「雙十」成績，黃聰翰轟進3顆三分球拿下次佳的16分，而落敗的九太則以張家榮18分最佳。

但今天比賽結束後，各隊將面臨兩周的沒比賽的日子，對此周俊三並不擔心停賽而影響到球隊士氣，反認為陣中有傷在身的球員，如黃鎮、黃聰翰、王皓吉跟塞瑟夫，都能藉由這段時間養傷，在復賽時大展身手。

「我們陣中年輕球員居多，停賽的時候也能繼續做些體能訓練，本季能打出好表現也與體能訓練紮實有不小的關係。」不過三哥也坦言，在疫情不穩的情況下，復賽日期恐會繼續延後，他也盼主管機關與中華籃球協會要提出配套讓後續比賽能順利進行。

而下半季至今勝場未開張、苦吞六連敗的九太，主帥劉嘉發也為了新北市政府宣布的政策必須找其他場地進行訓練，原本在泰山體育館練習的九太明天會先前往北市大同運動中心進行訓練，之後會再看狀況，「停賽兩周就照計畫正常訓練，希望籃協能趕快找到場地讓賽程繼續。」

台啤 周俊三

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