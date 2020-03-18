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UBA／相約簡廷兆決賽碰頭 周桂羽「佛系」攻蛋

聯合報 / 記者林宋以情／台北即時報導
台師大「一哥」周桂羽（左一）。記者侯永全／攝影
台師大「一哥」周桂羽（左一）。記者侯永全／攝影

生涯前兩次闖台北小巨蛋首戰都落敗，練就台師大「一哥」周桂羽「佛系」拚冠心態，但與前HBL南湖老戰友的約定沒忘記，目標先在四強賽奪勝，與簡廷兆相約冠軍戰見。

時間回推四年前，HBL104學年度，周桂羽與簡廷兆「南湖雙槍」率隊殺進四強，最終締造南湖隊史最佳季軍成績。之後簡廷兆赴美追籃球夢，周桂羽加入台師大。

去年簡廷兆返台，兩人相隔三年UBA重逢，預賽首度交手周桂羽掛傷號，六強賽台師大在周桂羽歸隊後甜蜜復仇，周桂羽、簡廷兆盼有第三度碰頭機會，前提是台師大得先過輔大這關，健行取勝中洲。

「我們從預賽就相約冠軍戰見。」周桂羽笑說，「一直都有在連絡，六強賽贏球後，我還傳訊安慰他。」該役台師大大比分贏球，周桂羽不認為是健行實力，目標冠軍戰再行君子之爭。

談起「攻蛋」回憶，第三度進軍小巨蛋的周桂羽自嘲說，前兩次首戰都輸球落敗，讓他現在心境大不同，「以前太想要，就像去年覺得要靠自己幫助球隊贏球，現在反而是希望大家團隊攜手，享受最後兩場比賽。」

108學年度UBA富邦人壽大專籃球聯賽決賽將比照HBL防疫模式，僅開放各隊50人進場。球迷可拍攝收看電視或手機直播的畫面，上傳至自己的社群帳號，並#ubafinal 與#看直播抽獎，即有機會抽中3C大獎。

21日準決賽，13時女子組佛光對世新，15時男子組輔仁對台師大，17時女子組文化對北市大，19時男子組健行對中州。

周桂羽 簡廷兆 HBL

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