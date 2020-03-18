UBA／尬富邦勇士練膽 健行拚切割後首度連霸

108學年度UBA富邦人壽大專籃球聯賽決賽，21日、22日台北小巨蛋閉門登場。自從與SBL切割後，UBA至今無連霸球隊。兩年前尋求連霸失利的健行科大，今年與佛光女籃雙雙尋求切割後首支衛冕球隊，健行上周特地找ABL富邦勇士練球，主帥劉孟竹喊話「打破魔咒」。

UBA男子組自94學年起逐漸與SBL切割，完全切割後就未有球隊能衛冕冠軍寶座，包括連四年闖四強的健行科大，106學年決賽功虧一簣敗給國體大，留下最痛回憶。

「不管對我、球員而言，那是重要的學習課程，也是我們要畢業的重要門檻。」第二度叩關連霸，劉孟竹表示，在六強賽大比分敗給台師大後，讓球員更添警惕。

為了周末決賽，健行特地找ABL富邦勇士練習賽，加強抗衡度，健行三節贏兩節，甚至讓富邦勇士主帥許晉哲、曾文鼎賽後都來握手。劉孟竹強調，得到職業隊肯定並不代表決賽結果，「但看見球員想做、能做到的實力。」期盼周末能打破魔咒。

今年UBA將比照HBL防疫模式，僅開放各隊50人進場。球迷可拍攝收看電視或手機直播的畫面，上傳至自己的社群帳號，並#ubafinal 與#看直播抽獎，即有機會抽中3C大獎。

21日準決賽，13時女子組佛光對世新，15時男子組輔仁對台師大，17時女子組文化對北市大，19時男子組健行對中州。