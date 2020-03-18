WSBL／新賽季擬下月開打 開放大專隊伍

第15季WSBL擬4月13日板橋體育館點燃戰火，本季將開放UBA隊伍加入，成賽事大變革，中華籃協今天下午將和各隊代表舉行領隊會議，確認進一步細節。

中華籃協秘書長李一中表示，體育署希望WSBL開放參賽條件，除幫助UBA球員增加比賽經驗，也讓只有4隊的WSBL增加對戰組合多樣化，籃協先前召開理監事會議就已修改球團管理辦法，開放UBA公開女一級前6名隊伍加入。

李一中指出，UBA隊伍若報名WSBL，將採「團進團出」方式，人員無法變動，非球隊選手要加入WSBL仍要參加選秀會，WSBL賽程也會和UBA賽程完全分開，避免球員兩邊參賽「撞期」。

UBA公開一級決賽本周末在台北小巨蛋登場，WSBL新賽季預計4月13日展開，除平日賽程，也計畫排入周末賽程，今天領隊會議後將視報名隊伍數排定賽程，例行賽預計進行到5月底，前4隊進入3戰2勝制的冠軍戰和季軍戰。

WSBL元年共4隊，分別是衛冕軍國泰人壽、台元、中華電信和台電，佛光大學第4季加入，第6季再加入艾柏斯，6隊與創聯賽最多隊伍紀錄，但艾柏斯只打一季就解散，佛光也在第7季退出，近8季都只有「元老級」的4隊參賽，冠軍都由國泰包辦。