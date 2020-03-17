SBL／錯過大三元 基恩獲單周最佳球員

裕隆隊洋將基恩周日出戰九太隊，只差1籃板就完成SBL生涯首度「大三元」，雖錯過個人紀錄，今天仍獲肯定，得到SBL第8周單周最佳球員。

SBL下半季賽事3月點燃戰火，原訂在高雄巨蛋舉行的第8周賽程，受新冠肺炎影響改至板樹體育館閉門進行，裕隆在板樹體育館連兩場飆分破百，先退璞園隊、再勝九太，除打下連勝，手感火燙的基恩也獲得個人獎肯定。

基恩上周兩戰繳出場均35.5分、10.5助攻、8.5 籃板的「準大三元」亮眼數據，對上九太一戰也僅差1籃板就能完成SBL生涯首度大三元；他雖賽事才知錯過特別數據機會，但樂觀說「還有機會」，本周獲獎也將耀歸功於隊友和教練。

「如果沒有隊友和教練的支持和幫助，自己無法獲得這個獎項。」基恩也盼裕隆能夠繼續向前邁進、延續連勝。

SBL本周賽程回到板橋體育館，裕隆將迎接三連戰挑戰，上半季冠軍台啤隊更要面臨4連戰考驗；SBL下半季例行賽賽程都採閉門舉行，步開放一般觀眾入場，賽事由ELEVEN SPORTS及麥卡貝網路電視現場直播。