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SBL／賽森掛傷兵 九太「親子牌」拚開胡失敗
洋將賽森成傷兵，高雄九太隊今天碰裕隆隊雖打出漂亮開節，但守不住對手雙洋將基恩和布拉，儘管洋將艾凡斯攻下全場最高34分，最終仍以96：108吞敗，下半季打了5戰勝場仍沒開張。
九太教頭劉嘉發提到，賽森昨天碰台銀隊小腿拉傷，今天賽前有下場熱身測試，但簡單跳躍都有問題，今天只能休兵，明天預計就醫做進一步檢查。
少了賽森，九太首節雖打出31：26攻勢，但第二節和第三節都被裕隆灌超過30分，轟下96分仍吞敗，讓艾凡斯雖繳出34分、12籃板、6助攻的漂亮數據仍看不見笑容。
攻下10分的本土前鋒余純安惋惜說，賽森最近狀況很好，無奈成傷兵，讓九太的爸爸軍團開胡計畫失敗，去年11月迎接愛子的他說：「今天我們把小孩都帶來了，我、大頭（蘇奕晉）、（張）家榮都帶來了，想說拐一下氣，沒想到和簡浩強碰，還是沒拐贏。」
裕隆射手簡浩今天也帶著9個月的兒子到場，且愛子親臨的第一場比賽，簡浩就在第四節攻下第12分，生涯得分累積到3001分，成為SBL第17位「3000分俱樂部」成員。
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