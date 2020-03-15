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SBL／差一籃板大三元 裕隆基恩：還有機會
上半季最終戰，裕隆隊洋將基恩只差2助攻就能完成個人首度在SBL的「大三元」，今天他又繳出30分、14助攻和9籃板的「準大三元」數據，助隊以108：96擊敗九太隊，迎接下半季3連勝。
只差1籃板就「大三元」，基恩笑說賽後才知情，「沒人提醒我，我是後來才知道。」裕隆教頭李啟億附和說，比賽中沒注意這項個人數據，球隊也不會追求個人表現就「硬」做給基恩。
去年12月初還披ABL寶島夢想家隊戰袍的基恩透露，生涯只有在寶島夢想家完成過一次「大三元」，今天雖錯過第二次機會，但也不覺得可惜，「不遺憾，之後還有很多機會。」
裕隆下半季找來身高226公分的「印度姚明」布拉助拳，雙洋將今天合拿53分、20籃板，基恩直說能和聯盟第一長人合作很開心，球只要往禁區送，通常就能換成助攻。
基恩今天沒完成「大三元」，賽前差11分進入「3000分俱樂部」的簡浩倒是達標，剛好拿下12分的他表示，並沒特別設定這場就要達成里程碑，一切都是「順其自然」，連9個月大的兒子首度進場就見證也是美麗的巧合，他笑說：「我兒子8點就睡了，只有這場是4點的比賽，他剛好能來。」
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