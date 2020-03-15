SBL／簡浩三千分達陣 裕隆破百輕取九太

裕隆隊在板樹體育館火力全開，前一戰轟下122分，今天在雙洋將基恩、布拉合拿53分領軍下得分再破百，攻下12分的射手簡浩也在今天達成生涯3000分里程碑，助隊以108：96迎接下半季第3勝。

九太隊開賽前兩分鐘打出8：2攻勢，洋將艾凡斯包辦4分，暫停後又飆進三分球，最多領先達11：2；裕隆靠快攻反擊追到16：18，但吳怡斌再飆外線、張家榮快攻，裕隆洋將基恩雖投進壓哨球，首節打完九太仍取得31：26優勢。

第二節九太靠余純安強打禁區換取分數，李盈鋒、蘇奕晉外線也開火，九太一度取得53：42領先；盧冠良快攻上籃先為裕隆止血，基恩在籃下單打得手，布拉兩罰後又連兩波籃下得手，裕隆回敬10：0攻勢，九太暫停後雖靠艾凡斯止住得分荒，但裕隆又連下3球，半場反以58：57超前。

易籃裕隆打出12：4攻勢，九太雖投進壓哨球，但單節僅拿16分，三節打完裕隆在布拉單節9分挹注下，領先分數擴大到89：73；第四節簡浩外線再破網，6分22秒基恩中距離進球後裕隆分數已破百，最終就以12分差輕取九太。