SBL／對璞園新洋將不滿意 麥班達將賈西亞列入考慮

璞園隊新洋將米勒‧史考特，今日對台啤隊僅攻下10分、6助攻、 3籃板，璞園最終80：96不敵台啤，賽後讓璞園主帥麥班達頗有微詞，坦言籃板數據明顯不理想，但他發誓尚未跟賈西亞簽約，洋將換誰本周打完再做討論。

台啤對璞園上半場就取得雙位數領先，易籃後雙洋將巴克利、塞瑟夫持續擴大比分差，終場16分差大勝璞園。

麥班達賽後坦言，此役彰顯了璞園與冠軍隊的落差有多少，特別是身體對抗性差距最大，其中新「Ｑ」史考特也讓麥班達直搖頭，「一場比賽只抓3籃板，數據明顯不理想。」

麥班達不否認賈西亞是選項之一，表示畢竟富邦隊跟璞園打法類似，但還是要打完本周比賽，才會評估整體做討論。

台啤巴克利27分、15籃板，周伯勳禁賽3場後歸隊首戰繳13分、7籃板。