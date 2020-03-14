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SBL／獨轟30分率台銀止敗 米歇爾不怕賈西亞搶飯碗

聯合報 / 記者林宋以情／新北即時報導
台銀隊張博勝攻下23分。記者曾原信／攝影
台銀隊張博勝攻下23分。記者曾原信／攝影

年後因表現列入台銀球團觀察名單，台銀洋將米歇爾今對高雄九太隊轟下30分、12籃板，展現續留台銀的決心，攜手24分的瓊斯、攻下23分的張博勝，100：91擊敗九太中止二連敗。

東南亞職業聯賽（ABL）昨天宣布無限期延賽，富邦勇士隊梅奧（O.J. Mayo）、賈西亞（CharlesGarcia）不考慮離台，也讓SBL球隊在洋將大限3月23日前又多了新選擇。

台銀教頭陳國維坦言，米歇爾自年後練球態度就不若過往積極，上周也因大腿拉傷缺陣，因此被球團列入觀察名單，但陳國維話說得保留，「當然我們還是會相信他，優、缺點都會持續溝通。」

米歇爾今天歸隊，轟下「雙十」其中30分是全場最佳，不擔心其他人來競爭，「我專注在SBL賽場上，也不在乎其他競爭對手出現，幫助球隊贏球是我唯一目標，希望明天對璞園隊也能拿下。」

台銀今天半場取得2分領先，第3節更一度領先到8分，但九太洋將艾凡斯先是製造米歇爾進攻犯規，回頭又籃下取分，攜手于煥亞連下7分超前。台銀直到末節才由傷癒歸隊的老將陳順詳再拉出一波攻勢，聯手吳祐任外線開砲，第4節打出34：24攻勢，笑納勝利。

陳國維也將勝利歸功球隊「二老」陳順詳、張博勝，「這是球隊老將復出後的第一勝，當然還是有細節需要修正。」九太賽森繳出「準大三元」22分、12籃板、9助攻，艾凡斯19分、7籃板。

台銀隊洋將米歇爾轟下30分、12籃板。記者曾原信／攝影
台銀隊洋將米歇爾轟下30分、12籃板。記者曾原信／攝影

陳順詳 張博勝

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