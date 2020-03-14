SBL／單場飆122分！裕隆寫下雙紀錄

超級籃球聯賽開打十七年來昨天首度移師板樹體育館開打，雖然不少球員都是首度來到此場館出賽，但裕隆隊隨即在與璞園隊的賽事中寫下新紀錄，他們以改寫聯盟單場得分紀錄的一二二比一一三擊敗璞園，至於台啤隊則是在與高雄九太隊之戰，靠著全隊五人得分上雙以九十二比八十二收下三連勝。

受到新冠肺炎疫情影響，ＳＢＬ下半季取消原訂前往高雄與彰化的比賽，改至板樹與板橋體育館進行，其中板樹體育館更是在昨天首度進行ＳＢＬ賽事。談到對於該場館的第一印象，九太後衛于煥亞表示，「一進來時還以為是來到新竹體育館，我還滿喜歡這種小空間的場館。」

台啤與九太之戰，台啤在上半場就火力全開轟進七顆三分球，雖然九太賽森也繳出卅三分、十三籃板、十助攻「大三元」，但台啤仍是以十分差距取勝。

台啤黃聰翰上半場就拿下十六分，他也透露板樹體育館似乎有一邊框比較好投，「靠外面這邊的框比較好投，感覺上比較低一點，地板打起來感覺也還可以，就是地上線比較多，不過打球打久了，大概都能抓到位置。」

而裕隆與璞園之戰則打出一場進攻大戰，裕隆在全場猛轟十九顆三分球下，拿下破紀錄的單場一二二分，兩隊合計攻下二三五分也創下聯盟新紀錄。裕隆昨天共有四人得分來到雙位數，其中洋將基恩拿下四十一分、八籃板、七助攻，呂政儒則有廿二分，兩人合計投進十二顆三分球。