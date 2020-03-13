SBL／賽森大三元白做工 台啤灌倒九太收3連勝
SBL高雄九太洋將賽森今天迎戰台啤，儘管再度繳出33分、13籃板、10助攻「大三元」成績單，仍難挽回球隊輸球命運，台啤靠著5人得分雙位數，以92比82勝出，笑納3連勝。
受到新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，超級籃球聯賽（SBL）下半季賽事全改至新北市舉行，原定本週在高雄巨蛋的賽事，首度移師至板樹體育館，且皆採閉門模式。
勇奪上半季冠軍的台啤今天與九太交手，火力依舊，陣中有5人得分雙位數，最終以10分差勝出，又以洋將巴克利（Kentrell Barkley）拿下19分最多。
值得一提的是，今天兩隊球員紛紛反映球場兩邊籃框有差異，又以黃聰翰感受最深，上半場進帳16分，下半場得分則掛蛋，他直喊：「靠外面的框比較好投。」
面對近期新冠肺炎疫情，黃聰翰除了謹慎以對，也肯定政府防疫工作，他提到，現在會少去人多的地方，以往常去夜市解決晚餐，近期幾乎不太去。
另外，九太下半季找來新洋將艾凡斯（Nick Evans）與賽森（Franklin Session）聯手，其中賽森今天以33分、13籃板、10助攻，再度勇奪「大三元」，但九太仍苦吞3連敗，還在尋求下半季首勝。
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