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SBL／板樹體育館史上首戰 球員直呼兩框有差距

聯合報 / 記者劉肇育／新北即時報導
SBL史上首度移師板樹體育館舉行。記者林澔一／攝影
SBL史上首度移師板樹體育館舉行。記者林澔一／攝影

受到新冠肺炎疫情影響，SBL本周將原訂前往高雄舉行的下半季例行賽，移師到板樹體育館舉行，同時也是17年來首度在該場館進行賽事，而首場比賽上半季冠軍台啤隊就靠著全隊五人得分上雙得多點開花攻勢，以92：82擊敗高雄九太隊。

SBL本周例行賽原訂將於高雄巨蛋舉行，不過在日前宣布因為疫情將不開放觀眾進場後，臨時將比賽改至板樹體育館進行，由於該場地過去並未舉行過SBL賽事，讓不少球員都面臨重新適應的問題。

在首場台啤與九太之戰，兩隊球員也都反應籃框「有一邊比較好投」，台啤教練周俊三更直言，從兩隊上下半場三分球命中率就能看出端倪，台啤上半場三分球出手14次命中7球、金酒出手19次僅命中5球，反觀台啤下半場三分球出手9次僅命中1球，倒是金酒變為17投8中。

上半場就投進三顆三分球、拿下16分，但下半場一分未得的台啤黃聰翰也直言明顯感受到差異，「靠外面這邊的框比較好投，感覺上比較低一點，地板打起來還可以，就是地上線比較多一點，不過打球打久了，大概都能抓到位置。」

而九太于煥亞今天拿下12分有9分集中在下半場，他則說：「兩邊的框確實不太一樣，有一邊框比較軟的感覺，不過我還滿喜歡這種空間感比較小的場地，有點像是新竹體育館。」

九太洋將賽森（Franklin Session）今天雖然拿下33分、13籃板、10助攻的「大三元」，但台啤靠著五人得分上雙，其中巴克利（Kentrell Barkley）也有19分、10籃板、6助攻的全能演出，收下三連勝。

台啤 SBL 金酒

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