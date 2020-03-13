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ABL／配合各國政府防疫 聯盟宣布無限期停賽

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
由於新冠肺炎疫情在全球大流行，ABL決定無限期停賽。 聯合報系資料照
由於新冠肺炎疫情在全球大流行，ABL決定無限期停賽。 聯合報系資料照

東南亞職業籃球聯賽（ABL）在昨天傳出寶島夢想家等四支球隊聯合要求聯盟停賽後，今天首席營運官傑瑞科（Jericho Ilagan）也在ABL粉絲團上宣布，由於新冠肺炎疫情在全球大流行，讓聯盟不得不做出無限期停賽的決定。

受到新冠肺炎疫情影響，有多支球隊身處疫區的ABL已有多場賽事延期舉辦，包括我國寶島夢想家與台北富邦勇士賽程都受到影響，而昨天晚間夢想家也與菲律賓火焰、香港東方以及澳門黑熊等隊向聯盟建議以疫情為考量延緩賽事舉行，希望在疫情減緩後再出發。

而今天ABL也迅速做出停賽決定，首席營運官傑瑞科在聲明中指出，ABL的成立宗旨就是希望透過比賽促進區域內的籃球交流，不過在全球目前都面臨新冠肺炎疫情的威脅下，聯盟不得不宣布暫時離開球場。

聲明中接著提到，早在2月8日聯盟就宣布多場賽事延期，直至今日也已經有超過50場比賽延賽，在2月23日後至今也只僅進行了一場比賽，聯盟將完全配合各國政府的防疫計畫以及旅遊禁令，並且以球隊、球員和球迷的安全為第一優先。

寶島夢想家 富邦勇士

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