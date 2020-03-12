快訊

又一家！名店「阿秋大肥鵝」 台中太平店3月底歇業

聞疫情致NBA聯盟停賽 林書豪：我真的很害怕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NCAA／因應疫情 「三月瘋」史上首次閉門打

中央社 / 紐約11日綜合外電報導
新冠肺炎持續爆發，NCAA主席艾默特今天表示，「三月瘋」籃賽將僅限必要人員和少數家屬入場，等於是閉門打。 美聯社
新冠肺炎持續爆發，NCAA主席艾默特今天表示，「三月瘋」籃賽將僅限必要人員和少數家屬入場，等於是閉門打。 美聯社

新冠肺炎持續爆發，NCAA主席艾默特今天表示，「三月瘋」籃賽將僅限必要人員和少數家屬入場。NBA考慮將比賽改到疫情較輕處打，勇士主場迎戰籃網一役則將採閉門比賽方式進行。

全美大學體育聯盟（NCAA）第一級男、女籃球賽，每每吸引數以百萬計觀眾，成為北美最受歡迎的年度體育競賽之一，球迷為其瘋狂的現象被稱為NCAA「三月瘋」（March Madness）。

NCAA主席艾默特（Mark Emmert）發表聲明說：「雖然我知道這對所有喜歡我們比賽的粉絲來說有麼多令人失望，但我做出的決定，是基於對2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在美國最新發展的瞭解。」

「這個決定是對公眾健康最有利的，受惠的人將包括教練、主辦方、粉絲在內，以及最重要的學生運動員。」

NCAA籃球賽有包括男子組的68隊和女子組的64隊參與，賽事在全美各地十多個場館進行。

體育電視頻道ESPN報導指出，消息來源表示，美國職籃NBA已經討論過，考慮將位於政府限制群眾聚集地區的比賽，移到疫情沒有造成這類問題的地方進行，而為了讓比賽順利進行，會將一些比賽改到甚至不是NBA市場的第3地進行。

NBA例行賽將一路打到4月15日，接下來還有約兩個月的季後賽。據報，聯盟官員今天起會展開一系列的聯繫，討論因應新冠肺炎，下一步能做的事。

根據美國衛生部門統計，全美有超過1000人感染新冠肺炎，至少31人因此而喪命。

為了減緩病毒傳播，舊金山宣布一項為期兩週的禁令，不准進行超過1000人以上的聚會。

NBA NCAA

延伸閱讀

戈貝爾傳新冠肺炎確診 NBA決議賽季無限期暫停

NBA／暫定照常開放 巫師主場將視情況進行調整

湯姆漢克斯與妻子確診新冠肺炎！目前人在澳洲拍電影

驚！湯姆漢克斯與老婆曝感染新冠肺炎

相關新聞

NCAA／因應疫情 「三月瘋」史上首次閉門打

武漢肺炎持續爆發，NCAA主席艾默特今天表示，「三月瘋」籃賽將僅限必要人員和少數家屬入場。NBA考慮將比賽改到疫情較輕處...

SBL／閉館首周最佳球員 璞園愛德獲選

SBL下半季賽事在上個周末重燃戰火，率璞園打下2連勝的洋將愛德獲得第7周的單周最佳球員，他特別將個人獎肯定獻給總教練麥班...

SBL／璞園二連勝 愛德飆分歸功未婚妻

農曆春節休兵期間和女友互訂終身，璞園隊洋將愛德，下半季開賽連兩場繳佳作，昨天對高雄九太隊飆全隊最高廿六分、十一籃板，率隊八十三比七十九迎接下半季二連勝，賽後他將手感爆發歸功未婚妻「助攻」。

SBL／裕隆下半季開胡 布拉：明天可以繼續打

三連戰前兩場吞敗，裕隆隊9日對單洋將出擊的台銀隊上演逆轉勝，99：87下半季「開胡」。兩天前拒訪的布拉，今繳出「雙十」2...

SBL／新冠肺炎閉門打 愛德：台灣很安全

第17季超級籃球聯賽SBL下半季因新冠肺炎閉門進行，但各隊洋將大讚台灣防疫，璞園隊洋將愛德就表示，當然會注意健康，但不會...

ABL／富邦勇士的爭冠之路 充滿巨大挑戰

2019 SBL超籃總冠軍富邦勇士帶著台灣籃球冠軍頭銜加入ABL東南亞職籃聯盟，原本預期富邦挾本土球員天賦、人手深度優勢，加上高規格三洋將，富邦有可能成為ABL爭冠最熱門「超級球隊」。 這樣的期

熱門新聞

NBA／爵士戈貝爾傳新冠肺炎確診 聯盟無限期停賽

NBA／詹姆斯關鍵「放槍」 湖人不敵籃網中止連勝

NBA／聯盟宣布立即停賽 雷霆全隊將隔離檢測

NBA／戴維斯錯失最後一擊 詹姆斯：很好的絕殺機會

NBA／復原狀況良好 杜蘭特秀飛扣

NBA／狂碰媒體麥克風 戈貝爾確診自食其果遭酸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。