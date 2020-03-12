NCAA／因應疫情 「三月瘋」史上首次閉門打

新冠肺炎持續爆發，NCAA主席艾默特今天表示，「三月瘋」籃賽將僅限必要人員和少數家屬入場。NBA考慮將比賽改到疫情較輕處打，勇士主場迎戰籃網一役則將採閉門比賽方式進行。

全美大學體育聯盟（NCAA）第一級男、女籃球賽，每每吸引數以百萬計觀眾，成為北美最受歡迎的年度體育競賽之一，球迷為其瘋狂的現象被稱為NCAA「三月瘋」（March Madness）。

NCAA主席艾默特（Mark Emmert）發表聲明說：「雖然我知道這對所有喜歡我們比賽的粉絲來說有麼多令人失望，但我做出的決定，是基於對2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在美國最新發展的瞭解。」

「這個決定是對公眾健康最有利的，受惠的人將包括教練、主辦方、粉絲在內，以及最重要的學生運動員。」

NCAA籃球賽有包括男子組的68隊和女子組的64隊參與，賽事在全美各地十多個場館進行。

體育電視頻道ESPN報導指出，消息來源表示，美國職籃NBA已經討論過，考慮將位於政府限制群眾聚集地區的比賽，移到疫情沒有造成這類問題的地方進行，而為了讓比賽順利進行，會將一些比賽改到甚至不是NBA市場的第3地進行。

NBA例行賽將一路打到4月15日，接下來還有約兩個月的季後賽。據報，聯盟官員今天起會展開一系列的聯繫，討論因應新冠肺炎，下一步能做的事。

根據美國衛生部門統計，全美有超過1000人感染新冠肺炎，至少31人因此而喪命。

為了減緩病毒傳播，舊金山宣布一項為期兩週的禁令，不准進行超過1000人以上的聚會。