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SBL／閉館首周最佳球員 璞園愛德獲選

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
璞園洋將愛德（左）獲得單周最佳球員。圖／中華籃協提供
璞園洋將愛德（左）獲得單周最佳球員。圖／中華籃協提供

SBL下半季賽事在上個周末重燃戰火，率璞園打下2連勝的洋將愛德獲得第7周的單周最佳球員，他特別將個人獎肯定獻給總教練麥班達，感謝教頭邀請他再到寶島。

上季效力台啤隊的愛德，本季改披璞園戰袍，下半季他和米勒聯手為璞園打下2連勝，且繳出命中率破6成，場均25分、8籃板、5助攻的全能數據，獲選為單周最佳球員；他獲得壓倒性的票數肯定，累積共獲得34分，第二位的台啤後衛蔣淯安獲得16分，和愛德差距超過兩倍。

首度獲得單周最佳球員肯定，愛德把這份榮耀獻給麥班達總教練，感謝教練邀請他來到台灣、加入璞園；他也提到，獲獎固然開心，更重要是球隊下半季開季就拉出連勝，希望能將勝場持續推進。

麥班達也肯定愛德的表現，並且透露愛德在年後回到球隊就積極投入訓練，努力讓自己和球隊的狀況及默契調整到最佳，比賽中優秀表現和球隊的連勝就是努力成果。

SBL下半季因應新冠肺炎防疫，例行賽全數閉門進行，本周原訂在高雄巨蛋舉行的比賽也移至板樹體育館進行，周五起一連三天的賽事由ELEVEN SPORTS頻道及麥卡貝網路電視直播。

璞園 麥班達 台啤

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