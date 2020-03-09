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SBL／裕隆逆轉台銀下半季開胡 布拉：明天可以繼續打

聯合報 / 記者林宋以情／新北即時報導
裕隆隊布拉28分、18籃板。記者季相儒／攝影
裕隆隊布拉28分、18籃板。記者季相儒／攝影

三連戰前兩場吞敗，裕隆隊9日對單洋將出擊的台銀隊上演逆轉勝，99：87下半季「開胡」。兩天前拒訪的布拉，今繳出「雙十」28分、18籃板數據，贏球好心情藏不住，賽後直呼，「我希望明天繼續打。」

裕隆下半季迎來前ABL富邦勇士隊洋將布拉，但前兩場都輸球作收，今日總算收到成效。拿球就受到包夾伺候的布拉表示，「從第一場對台啤隊，我拿球就有許多球員撲上來，還是要多靠傳導快速移轉球，加上今天球隊射手有發揮，也逐漸發揮化學效應。」

SBL開朝元老陳順詳，上半季因傷作壁上觀，9日傷癒歸隊，上半場攻下5分助台銀半場取得13分領先。但裕隆第3節回敬23：12攻勢追到兩分差，末節胡凱翔連兩記三分球，攜手布拉回敬11：4一舉超前，奠定勝基。

裕隆主帥李啟億表示，下半場變換防守壓制對方外線奏效，此外也善用布拉優勢，下半場積極進攻，是逆轉關鍵。

布拉則歸功呂濟而、基恩易籃後帶起逆轉攻勢，「連續三天出賽，大家上半場稍有疲態，但下半場球隊積極進攻，很幸運能逆轉勝。」

台銀瓊斯獨轟40分、9籃板、4助攻，可惜球隊先盛後衰，他賽後面露無奈。教練陳國維也為他抱屈，「連續三場身體對抗，他都沒獲得裁判關愛。」

裕隆隊布拉28分、18籃板。記者季相儒／攝影
裕隆隊布拉28分、18籃板。記者季相儒／攝影

布拉 富邦勇士 陳順詳

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