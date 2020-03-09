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SBL／新冠肺炎閉門打 愛德：台灣很安全

聯合報 / 記者林宋以情／新北即時報導
璞園隊愛德攻下26分、11籃板、7助攻。記者季相儒／攝影
璞園隊愛德攻下26分、11籃板、7助攻。記者季相儒／攝影

第17季超級籃球聯賽SBL下半季因新冠肺炎閉門進行，但各隊洋將大讚台灣防疫，璞園隊洋將愛德就表示，當然會注意健康，但不會特別擔心新冠病毒，並表示待在台灣相對安全。

配合新冠肺炎防疫政策，國內運動賽會從學生聯賽HBL、UBA、HVL都閉門舉行，企業排球聯賽挑戰賽同樣關門打，SBL則在下半季宣布活動全數取消，並禁止球迷入場。

疫情近日蔓延全球，相較於美國確診病例攀升至超過300例，台灣疫情控制得當，目前為止僅有45例確診病例。璞園愛德就表示，對於新冠病毒不會害怕，也無須擔心。

愛德說：「當然還是會做好自我防護，但待在台灣其實相對安全。」愛德今日對高雄九太隊拿全隊最高26分、11籃板，率隊83：79笑納下半季二連勝。

台銀隊洋將米歇爾今日因傷缺陣，對於新冠肺炎疫情與愛德持同樣看法，表示還是保持身體健康、做好自我防疫為第一，無須過於操心，「我才26歲也很健康，而且每天都在打球。而且我是黑人，美國有種族歧視，我在台灣比在美國還安全。」

璞園 SBL 排球

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