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SBL／訂婚手感大爆發 愛德26分率璞園2連勝
過年期間和交往多年的立陶宛女友互訂終身，璞園隊洋將愛德下半季開賽連兩場繳佳作，繼昨天對裕隆隊攻下24分，今對高雄九太隊再飆全隊最高26分、11籃板，率隊83：79喜迎下半季二連勝。
連兩場繳佳作，愛德被問到下半季火力全開的秘訣，打趣笑說：「因為我訂婚了。我在菲律賓跟她求婚，預計在明年夏天完婚。」
除了分享喜訊，愛德表示，實際上上半季結束後，球隊下了一番苦功，新洋將米勒‧ 史考特的加入也有助益，「要歸功球隊過年後的集訓成果，米勒‧史考特加入後也讓球隊整體戰力更完整。」
璞園今天在第二節洋將愛德單節9分領銜下，以27：12超前，前3節打完取得雙位數領先。
末節倒數3分鐘，九太蘇奕晉外線冷箭追到3分差，璞園愛德、簡偉儒接連挺身連下5分，九太于煥亞終場前1分鐘再飆三分球，璞園簡偉儒回頭32.9秒快攻取分，九太賽森17.5秒3罰中2，追到3分差還抓下進攻籃板，可惜九太最後一波攻勢未果。
璞園教練麥班達坦言，上半季花了很多時間跟愛德談台灣籃球，從裁判吹判到球風、速度，但怎麼溝通都比不了累積經驗，「他也了解在台灣該怎麼打球，不貪功，四年前我就知道我們球隊很適合他。」
賽森攻下全場最佳27分、13籃板，陳冠全12分、5籃板。
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