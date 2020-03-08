SBL／球員心態未擺正 台銀主帥：不意外吞敗

聯合報 / 記者毛琬婷／新北即時報導
台銀主帥陳國維（左二）。記者侯永全／攝影
台銀主帥陳國維（左二）。記者侯永全／攝影

台銀隊今天碰上上半季冠軍的台啤隊，台銀球員打得綁手綁腳，首節就陷入雙位數落後，最終以78：96吞下敗仗，賽後主帥陳國維認為，輸了一場球或許不是壞事，反而能趁機打醒他們，喚醒他們的鬥志。

台啤開賽就展現上半季奪冠的氣勢，首節就打出22：11的攻勢，接下來三節也都有至少20分的演出，一路壓著台銀打，最終以18分差大勝，也收下下半季開季二連勝。

台啤此役團隊多點開花，共有4人得分上雙，反觀台銀只有陳侑昫、林任鴻得分達雙位數。陳國維認為，此役吞下敗仗主因在於球員心態，感覺球員剛上場就十分畏懼對手，反觀台啤開賽就展現奪冠的氣勢，「這場比賽我不意外我們會輸。」

陳國維自爆，自己從農曆年後就沒好好睡過覺，常常在半夜兩、三點醒過來後就睡不著，然後去看影片、想戰術，「然後我就會傳訊息到教練團群組，但都沒人已讀。」

雖然自己壓力大到睡不好，但陳國維仍希望帶給球員正面能量，「賽後我跟他們說，我不會因為輸球而難過，你們要拿出該有的態度，不要還沒打心態就先輸人一大截，我們也會努力阻擋台啤，不讓他們封王，他們也都給了我正面回應。」

台啤

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