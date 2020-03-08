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大學籃賽「三月瘋」將如期開打 最壞情況：閉門比賽

世界日報 / 記者胡玉立／綜合報導
大學籃賽「3月瘋」最壞情況是閉門比賽。圖為周末的大學籃賽，觀眾滿坑滿谷。 美聯社
大學籃賽「3月瘋」最壞情況是閉門比賽。圖為周末的大學籃賽，觀眾滿坑滿谷。 美聯社

儘管世界各國不斷因為新冠肺炎而取消大小運動賽事，但每年引爆「3月瘋」的全美大學體育聯盟(NCAA)大學男籃女籃賽仍將在兩周內開打，並未打算延期或取消；但可能碰到的「最壞情況」是：禁止觀眾到場觀賽，並在開賽前對球員進行疾病篩檢。

NCAA首席醫學官海因琳(Brian Hainline)表示，「NCAA已設想從A到Z的各種可能選項。要取消冠軍賽改在其他任何時候舉行，非常非常困難。最壞的情況是：閉門比賽；不過可能性不大。」

海因琳還表示，NCAA正邁入最繁忙的冠軍錦標賽季，聯盟將召集諮詢小組，指導完成未來幾周工作，將新冠病毒不斷變化的數據納入政策考量。

諮詢小組主席、愛默蕾大學(Emory University)全球衛生部門負責人德爾里奧(Carlos Del Rio)把當前現況比喻成追一個蘊釀中的熱帶風暴；「我們實在不知道它會向何方衝撞。小組將針對其移動數據每兩周召開一次電話會議；很難知道今天起這一周會發生什麼事。」

到目前為止，小組還不打算禁止觀眾入場，但總部位於巴爾的摩的約翰霍普金斯大學，在空蕩蕩的體育館舉行了第三分區大學男籃錦標賽第一輪首場比賽。海因琳對此表示，禁止觀眾入場觀賽「不是合理的策略」，約翰霍普金斯大學的決定乃該校自行做出。

德爾里奧則說，NCAA的其他選項包括篩檢球員是否生病、篩檢觀眾、或要求大家「自主健康管理」—若有人感覺不適，就應留在家裡，不要出門。

目前已有學校和體育館表明，不論NCAA決定為何，均將自行決定；州公共衛生官員也開始針對轄區內活動發布命令。例如，尚未有確診案例的俄亥俄州5日禁止觀眾參加周末在哥倫布市（Columbus）舉行的阿諾德體育節（Arnold Sports Festival）。俄亥俄州岱頓市（Dayton）訂17、18日在岱頓大學體育館舉辦I級男子籃賽準決賽。

德爾里奧表示，NCAA諮詢小組獨立於聯盟之外，更能與州官員協商。他還說，他不擔心新冠肺炎確診人數增加，因為這顯示官方更努力找出病人，而不是病毒出現新傳播途徑。

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