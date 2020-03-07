SBL／做足準備嚴防布拉 台啤26分差大勝裕隆

第17季超級籃球聯賽下半季今天在板橋體育館開打，上半季冠軍的台啤隊今天碰尚在休季期做出洋將異動的裕隆隊，台啤賽前針對布拉做足準備，靠著團隊多點開花的進攻下，以90：64勝出，下半季開出紅盤。

裕隆在上半季結束後作出洋將更換，找回本季曾效力ABL富邦勇士隊的布拉，首戰卻沒能收下勝利。首節就讓台啤取得10分領先，半場打完更是落後達20分，易籃後台啤持續將分差擴大，也讓勝負早早定調。

裕隆執行教練李啟億賽後表示，對方開賽就採取壓迫防守導致球隊發生過多失誤，鋒線也沒能有效發揮，讓分差愈拉愈大，他認為，雖然布拉速度較慢，但這不是此役落敗的主因，「最大原因還是在失誤跟命中率的問題，對方有針對布拉防守，是我們沒有把球好好交給他，進攻也很呆板。」

而獲勝的台啤此役共有四人得分上雙，除了雙洋將巴克利、塞瑟夫都有「雙十」表現外，蔣淯安轟進3顆三分球拿下15分、5籃板、5助攻、3抄截，是表現最佳的本土球員。