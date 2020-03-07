CBA／林書豪發老鷹舊照引遐想 訓練師：相信能回NBA

NBA例行賽將進入衝刺階段，各季後賽球隊積極進行最後補強，好巧不巧，曾身為老鷹一員的林書豪，日前在個人Instagram上傳前東家的照片，讓人猜想是否林書豪即將重返NBA。

由於CBA因應新冠肺炎無限期休館，林書豪被迫放長假，但他並未懈怠，反而返美進行自主訓練，先前曾跟球迷分享自己的投籃手感有進步，再加上近期同樣於Instagram上傳自己身在老鷹的舊照，不免讓人引發遐想是否又有機會在NBA看到林書豪。

對於林書豪能不能重回籃球最高殿堂，近期與其訓練的資深籃球教練瓦特沙（Mano Watsa）抱有信心，強調林書豪心態上成長不少，相信他很快就能回到NBA。

不過林書豪自己目前則專注在維持狀態上，曾表示：「現階段就是保有自信跟維持健康，最重要的還是持續鍛鍊，努力維持在最好的狀態。」