CBA／新冠肺炎休兵不懈怠 林書豪特訓連砍12顆三分
新冠肺炎疫情燒不停，CBA因此宣布休館，不過休賽季加盟北京首鋼的林書豪並沒有因此鬆懈，返回美國積極進行自主訓練，今日更上傳自己在球場不同位置，連續投進12顆三分球的影片，同時坦言這是自己感覺過「最棒」的投籃過程。
林書豪於發文提到，自己過去幾年持續在修改投籃的出手點，並強調經過長時間調整，目前為止的出手動作更省力、起跳高度更低、出手也變快很多，更重要的是，整個過程更流暢，射程也變遠不少。
為讓粉絲看出動作差異，林書豪還特別翻出以前在勇士、尼克、湖人時跳投姿勢，給球迷參考，自己則是逗趣表示：「看到這些舊照我差點吐出來，笑死。」。文末，林書豪不忘標記在藝能界的好友周杰倫，開玩笑的說：「該你了吧兄弟。」
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Im hot!! 🔥🔥 Over the years I've continually lowered my shot pocket and smoothed out my shooting motion. This is the best my shots ever felt...effortless, lower jump, quicker release, more fluid and much deeper range! S/o trainer @jwafan for literally hundreds of thousands of reps of work over the last 9 years! And shushhh, I know I stepped on the line once. Side note, I almost threw up looking at pictures of my old shot (slide right) lol. Your turn @jaychou 該你了吧兄弟 #extracredit #thewaitinggame
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