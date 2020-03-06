CBA／新冠肺炎休兵不懈怠 林書豪特訓連砍12顆三分

新冠肺炎疫情燒不停，CBA因此宣布休館，不過休賽季加盟北京首鋼的林書豪並沒有因此鬆懈，返回美國積極進行自主訓練，今日更上傳自己在球場不同位置，連續投進12顆三分球的影片，同時坦言這是自己感覺過「最棒」的投籃過程。

林書豪於發文提到，自己過去幾年持續在修改投籃的出手點，並強調經過長時間調整，目前為止的出手動作更省力、起跳高度更低、出手也變快很多，更重要的是，整個過程更流暢，射程也變遠不少。

為讓粉絲看出動作差異，林書豪還特別翻出以前在勇士、尼克、湖人時跳投姿勢，給球迷參考，自己則是逗趣表示：「看到這些舊照我差點吐出來，笑死。」。文末，林書豪不忘標記在藝能界的好友周杰倫，開玩笑的說：「該你了吧兄弟。」