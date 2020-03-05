UBA／世新打下龍頭 羅家姊妹4強對決老隊友

世新大學今天以84：50輕取台灣大學，完成108學年UBA公開女一級六強複賽最後一場賽事，確定以龍頭之姿進軍最後4強決賽，且4強對手就是衛冕軍佛光大學，讓上學年還身披佛光戰袍的羅家姊妹心情五味雜陳。

世新今年從預賽開啟的連勝之旅，複賽就是遭佛光中斷，且佛光去年奪隊史首冠的兩大主力羅培甄、羅培儀108學年又轉戰世新，讓兩軍對決多了些特別「火花」。

「（四強碰佛光）還是會有點緊張，不過剛剛當然還是希望她們晉級，也為她們開心，就是一起努力。」六強複賽最終戰攻下全場最高20分的羅培儀說。

世新昨天就提前晉級，今天打壓軸戰前，佛光和台師大進行「驟死戰」爭奪最後一張決賽門票，最終佛光以70：59拿下勝利，才促成決賽和世新的108學年度第三度對決。

姊姊羅培甄笑說，第三度碰頭老隊友，自己沒什麼壓力，「壓力應該在她們（佛光）身上，因為是衛冕軍，而且也想贏我們兩個吧。」她補充說，遇賽首度對決老隊友還會有點緊張，六強複賽二度交手，是世新自己打得綁手綁腳，但連勝中斷後重新開始，「主力和替補都有繼續累積，再打一次，會贏吧，我也會想挑戰她們。」

羅家姊妹和世新當家中鋒林蝶都確定下季升上建教合作的WSBL台元隊，108學年UBA成學生時期最後舞台，羅培儀悠悠說：「最後幾場UBA，想好好珍惜，剩下兩場只能贏，不能輸了。」羅培甄也笑說，當然希望帶著冠軍從UBA「畢業」。