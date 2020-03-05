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SBL／受疫情影響 彰化、高雄賽事移至新北打

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
SBL受疫情影響，彰化、高雄賽事移至新北打。圖／中華籃球協會提供
SBL受疫情影響，彰化、高雄賽事移至新北打。圖／中華籃球協會提供

第17季SBL下半季例行賽將於本周末開打，受到新冠肺炎疫情影響下半季將採取「閉門比賽」，今天中華籃球協會再度發出公告，為避免搭乘大眾運輸及旅館住宿的群聚風險，原訂在高雄巨蛋及彰化體育館的場次將移師新北板樹、板橋體育館進行。

原訂本周末開打的SBL，除了原訂改為「閉門比賽」，意即不進行售票也不開放觀眾入場，今天中華籃協再發聲明，將高雄及彰化兩地的比賽都移回北部進行。

原訂3月13至15日假高雄巨蛋進行之場次，將移師至新北市板樹體育館進行，原訂3月27至29日以及4月3至5日假彰化縣立體育館進行之場次，將改至新北市板橋體育館進行，其餘場次時間維持不變。

本季SBL全部場次均由ELEVEN頻道及麥卡貝網路電視提供直播服務，敬請球迷鎖定各場賽事精采轉播。

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