UBA／王竫婷、楊婉琳合轟47分 佛光搭上4強末班車

帶著2連敗迎接UBA公開女一級六強複賽最終戰，佛光大學靠王竫婷和楊婉琳合轟47分領軍，從開賽就一路領先台灣師大，最終在「驟死戰」以70：59打下關鍵勝利，搭上108學年公開女一級4強末班車，3月21日登場的決賽將和文化大學、世新大學和北市大學爭最後金盃。

佛光去年迎接隊史首座UBA公開女一級冠軍，但兩大好手羅培甄、羅培儀108學年轉學到世新，原本教練傅姿伶也轉戰城市大學，由楊淑淨接下兵符；六前複賽前兩戰，佛光都打下勝利，還破了世新108學年不敗之身，不料第3戰卻以35分差距慘輸文化，昨天又以87：92敗給北市大，想晉級今天非勝不可。

「衛冕軍」頂住壓力，開賽就打出7：0攻勢，首節以18：9領先賽前同為2勝2敗的台師大，兩位數領先也維持到中場；台師大在廖怡婷三分球破網後一度追到47：56，但王竫婷、楊婉琳和劉昕妤輪流發揮，為球隊守護下4強門票。

晉級卸下壓力，楊淑淨賽後忍不住落淚，「除了釋放（壓力），也很開心球員挺住這壓力。」她坦言六強複賽球員狀況起伏，今天台師大又有多個她過往南山高中執教時期帶過的球員，心情非常複雜，但就像她和球員所說，「做自己能做的，其他就順其自然。」

攻下全場最高24分的楊婉琳，高中來自乙級的澎湖馬公高中，剛進入佛光還沒練出外線，和隊友也搭配不起來，她笑說：「曾經後悔，但想說既然來了，就要試試看。」她過往三年出賽機會不多，大四遇羅家姊妹離隊，球隊「危機」卻也成她「轉機」，昨天21分已是個人最佳，今天更以11投10中的超高命中率刷新個人新高，成佛光闖關4強功臣之一。