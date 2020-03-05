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UBA／2連敗後3連勝 文化重返4強

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
文化徐玉蓮（右一）和北市大林庭鈺爭球。記者蘇健忠／攝影
文化徐玉蓮（右一）和北市大林庭鈺爭球。記者蘇健忠／攝影

隊史拿過19座UBA金盃的文化大學，去年首度掉出4強行列，108學年UBA女一級六強複賽頭兩戰又都吞敗、陷入淘汰邊緣，直到今天以86：62擊敗北市大學，2連敗後收下3連勝，才驚險拿下第3張決賽門票。

「國泰的精神就是不服輸，要有霸氣！」身兼WSBL霸主國泰和文化教練的鄭慧芸提到，大學子弟兵平常都是和國泰「母隊」的學姊練球，強度更甚UBA，「不該讓別人去質疑你的能力。」

文化今天打第一場，就算落敗也可能因為其他場的結果晉級，但她強調「靠自己」，昨天和球員開會到晚上11點，今天早上7點半就到球場排練，如願打出漂亮開局，第一節就取得25：15領先，第二節末林佳蓉、戴宜庭三分球接連破網，半場差距更擴大到47：27，最終寫下24分大勝。

轟下全場最高27分的徐玉蓮笑說，前兩戰輸球後，她仍沒想過無緣4強，「我保持正面心態，後3場一定要拿下來，這樣還是可以去小巨蛋！」她是球隊3名研究生之一，經過去年首度掉出4強的低潮，她認為複賽後3場球隊有展現出爭冠實力，「有信心（拿冠軍），會保持這3場的態度到小巨蛋！」

文化今天點點開花，除徐玉蓮飆分，莊家淯20分、15藍版、5助攻，戴宜庭也有18分、11藍版，林佳蓉13分，劉倩伶也傳出12助攻；昨天就提前晉級的北市大以曾伃辰14分最佳，吳采庭和朱育勤各有13分和12分。

戴宜庭（左）繳出18分、11籃板「雙10」成績。記者蘇健忠／攝影
戴宜庭（左）繳出18分、11籃板「雙10」成績。記者蘇健忠／攝影

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